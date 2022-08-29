170 тысяч в месяц. Бывший руководитель после сокращения нашел себя в такси — как он так много зарабатывает

Сначала Михаил арендовал KIA Rio 2019 года. Из первых заработанных 3800 рублей в день он получал тысячу, остальное — парку.



— 90% от суммы сверху этих 3800 рублей получал я, 10% — отдавал парку. Но есть такая штука, как график. Машины в парке должны работать постоянно. График либо 7/1, либо 3/3. В первом случае семью почти не видишь, во втором доход слишком маленький. Покатался пару месяцев, понял, что нужно покупать себе машину, чтобы не зависеть от смен и не отдавать лишние деньги, — говорит он.

