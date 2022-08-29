170 тысяч в месяц. Бывший руководитель после сокращения нашел себя в такси — как он так много зарабатывает
Новосибирец также рассказал, каких пассажиров он опасается
Год назад Михаила Болдырева сократили — ему пришлось сменить стабильную работу с высоким доходом на работу в такси. Спустя год он ни о чем не жалеет: нашел массу плюсов на новом месте и смог улучшить свои доходы, даже по сравнению с предыдущей руководящей должностью. О плюсах и минусах своего нового амплуа Михаил рассказал НГС.
«Машина нужна своя!»
В 2021 году Михаил Болдырев попал под сокращение, лишившись должности начальника отдела продаж продуктовой компании с зарплатой около
— В прямом подчинении у меня тогда было семь человек, общий штат отдела — 54 человека. Я считал себя успешным человеком, имел неплохую зарплату. И в один день всё изменилось. Меня сократили, и я вынужден был искать новую работу. Вакансий с достойной зарплатой было немного, искал, что лучше. А лучшего не было. В качестве подработки пошел работать в такси, на аренду, — рассказывает он.
Сначала Михаил арендовал KIA Rio 2019 года. Из первых заработанных 3800 рублей в день он получал тысячу, остальное — парку.
— 90% от суммы сверху этих 3800 рублей получал я, 10% — отдавал парку. Но есть такая штука, как график. Машины в парке должны работать постоянно. График либо 7/1, либо 3/3. В первом случае семью почти не видишь, во втором доход слишком маленький. Покатался пару месяцев, понял, что нужно покупать себе машину, чтобы не зависеть от смен и не отдавать лишние деньги, — говорит он.
Сибиряк решился на покупку машины, взяв Renault Logan 2015 года. Это был первый европеец Михаила, до KIA Rio мужчина ездил только на Subaru.
— Машина интересная, конечно, но есть нюансы. Есть АБС, гидроусилитель, блютус, USB, кондиционер, но зеркала регулируются ручками, как в «Жигулях». И сзади вёсла. За год машина проехала 80 тысяч километров. Из расходов: сцепление, нижние шаровые, ремкомплект ГРМ, колёса. Моя машина едет на пропане: километр пробега обходится в 1,89 рубля. Могу сказать однозначно: автомобиль нужен свой, если хочешь зарабатывать, а не просто работать, — говорит Болдырев.
Водитель такси говорит, что его средний заработок за смену — 9000 рублей. В месяц выходит по
Как выйти на
170 000 в месяц
Обычная смена Михаила Болдырева сейчас — 12 часов в день. Но сами часы занятости удобней, чем на предыдущей работе. Еще один плюс новой должности — нет никаких потерь времени на дорогу к работе. Раньше Михаил ежедневно ездил из Кольцово до офиса на улице Станционной и обратно, сейчас же вышел из дома — работа началась.
— Первое время работы я прям кайфовал: никаких скайпов, зумов, совещаний, конференций, дедлайнов и прочего. Прошел год, я так же работаю на своей машине, самозанятым. Работаю я с четырех часов вечера до двух-трех ночи. Днем — невыгодно, пробки, весь город перерыт, а вечером и ночью хорошо, дороги пустые. Но, опять же, есть свои нюансы в виде пьяных на самокате или тех, кто правила ПДД ни разу в жизни не видел, — делится он.
По словам водителя, к его братии инспекторы ДПС относятся лояльно: Михаила за год остановили четыре раза, трижды — чтобы пригласить быть понятым.
— Вообще схема дохода проста: до десяти вечера катаюсь без разницы куда. После десяти начинается высокий спрос, самое время для заработка. Ставлю «мой район», на минимальные три километра, и езжу. Заказы по семь-десять минут стоят по 250–350 рублей. Самое главное в этом деле — это приоритет. У меня +24, это наивысший приоритет. Это значит, что все заказы в первую очередь приходят ко мне. Как-то так. В среднем я работаю четыре дня в неделю, в июле — чуть больше: две недели по пять дней. Откладываю деньги на поездку в отпуск семьей в Турцию, — говорит Михаил.
По словам Михаила, самые прибыльные заказы приходят вечером и в начале ночи. Ранним утром тоже неплохие коэффициенты, но из-за пробок поездки занимают больше времени.
— Основной заработок идет либо в «лужах», либо в высоком спросе. «Лужа» — это область на карте, приняв заказ в которой «Яндекс» гарантирует определенную сумму, вне зависимости от того, куда ехать. Пользователь оплачивает поездку, остальное доплачивает «Яндекс», — делится опытом водитель.
Минусы работы таксистом
Не считая обслуживания машины, у Михаила есть ежедневные траты. Например, комиссия агрегатору. По его словам, она составляет 18,5% от каждого заказа.
— Но если купить смену, можно ездить 12 часов без комиссии. В экономе она стоит 750 рублей. Также я использую платную опцию «Мой район» (комиссия увеличивается на 10%): сам выбираю радиус работы и езжу только по нему. В период высокого спроса важно, чтобы заказ был максимально коротким, и заканчивался также в зоне высокого спроса. Но здесь важен приоритет. Водители с низким приоритетом попросту не будут получать такие заказы, а у меня он максимальный. В среднем за смену я отдаю за эту опцию около шестисот рублей, — говорит Михаил.
Автомобиль таксиста едет на пропане, литр обходится в 19 рублей. За двенадцатичасовую смену он проезжает около 300 км, на топливо уходит примерно 600 рублей. Супруга к новой работе Михаила относится нормально: днем муж находится дома, что особенно важно сейчас, когда оба ребенка на каникулах.
— Ранее, когда я работал в офисе, бывало так, что уезжал на работу, дети еще спят, возвращался — уже спят. Да и выходных здесь больше. Вообще мне моя работа нравится. Я самозанятый на собственной машине, выхожу на смену, когда хочу, — говорит он.
Среди минусов таксист называет не самый высокий престиж профессии, отсутствие оплачиваемого отпуска, неопределенность с пенсией и высокие риски.
— Я плачу налог в размере 4%. Стаж идет, но накопительная часть пенсии не увеличивается. Риск ДТП: смена — это около 12 часов, то есть в десять раз больше, чем у среднестатистического водителя. Соответственно, шанс попасть в ДТП выше в десять раз, — говорит таксист.
Доход выше среднего неизбежно связан с высокой степенью износа автомобиля. За последний год Михаил проехал около 80 тысяч км: «устала» ходовка, на корпусе куча мелких сколов и вмятин, затертые стекла и фары. В статью расходов неизбежно входят и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наш собеседник водит аккуратно: за последний год платил за один факт превышения скорости и за один заезд за стоп-линию.
Самыми неприятными клиентами Михаил Болдырев считает не наркоманов и выпивших.
— Самое страшное — это так называемые «яжематери». Такие женщины будут учить тебя всю поездку и всю дорогу читать мораль о том, как ты неправильно едешь, а с окон дует и прочее, — завершает свое повествование Михаил.
О своем опыте работы в такси НГС рассказал водитель из Екатеринбурга, входящий в 1% лучших в своем городе. Особенное внимание он уделил статьям расходов, которые не учитывает агрегатор, и объяснил, почему таксисты время от времени бастуют.