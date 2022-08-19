На трех перекрестках в Новосибирске установят светофоры — показываем на карте
Еще один регулировщик поставят на Большой
В Новосибирске объявили аукцион на покупку и установку новых светофоров. Они появятся в Советском, Октябрьском, Ленинском и Калининском районе. Максимальная стоимость работ составляет 11,5 миллиона рублей, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения».
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен установить светофоры на перекрестках улиц Кирова и Воскова, Рассветной и Курчатова, Инженерной и Николаева, а также рядом со зданием на улице Большой, 310к1.
Светофоры будут подавать сигналы автомобилистам и пешеходам. Подрядчик должен завершить работы до 30 октября.
Летом в Новосибирске объявили аукцион на установку камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Их оценили почти в 100 миллионов рублей.