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На трех перекрестках в Новосибирске установят светофоры — показываем на карте

Еще один регулировщик поставят на Большой

2 000
Светофоры должны установить до конца октября

Светофоры должны установить до конца октября

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В Новосибирске объявили аукцион на покупку и установку новых светофоров. Они появятся в Советском, Октябрьском, Ленинском и Калининском районе. Максимальная стоимость работ составляет 11,5 миллиона рублей, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения».

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен установить светофоры на перекрестках улиц Кирова и Воскова, Рассветной и Курчатова, Инженерной и Николаева, а также рядом со зданием на улице Большой, 310к1.

Светофоры будут подавать сигналы автомобилистам и пешеходам. Подрядчик должен завершить работы до 30 октября.

Летом в Новосибирске объявили аукцион на установку камер, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Их оценили почти в 100 миллионов рублей.

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