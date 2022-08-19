На трех перекрестках в Новосибирске установят светофоры — показываем на карте

В Новосибирске объявили аукцион на покупку и установку новых светофоров. Они появятся в Советском, Октябрьском, Ленинском и Калининском районе. Максимальная стоимость работ составляет 11,5 миллиона рублей, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения».



По данным сайта госзакупок, подрядчик должен установить светофоры на перекрестках улиц Кирова и Воскова, Рассветной и Курчатова, Инженерной и Николаева, а также рядом со зданием на улице Большой, 310к1.