Автомобилисты в Бердске встали в 5-километровую пробку из-за ремонта — когда он закончится
Такой затор образовался второй раз
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Сегодня днем, 17 августа, в Бердске образовалась длинная пробка. На месте ведут дорожные работы.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 5,6 километра. В пресс-службу «Сибуправтодора» сообщили, что на участке меняют перильные ограждения. Работы планируют завершить 1 сентября.
В Новосибирске пробки оценивают в 5 баллов. Движение затруднено на улице Большевистской, Октябрьском мосту, на площади Маркса и других участках.
В прошлый раз крупная пробка в Бердске собралась 12 августа. Тогда она растянулась на 11 километров.