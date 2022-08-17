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Автомобилисты в Бердске встали в 5-километровую пробку из-за ремонта — когда он закончится

Такой затор образовался второй раз

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Сейчас в Бердске ведут дорожный ремонт

Сейчас в Бердске ведут дорожный ремонт

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Сегодня днем, 17 августа, в Бердске образовалась длинная пробка. На месте ведут дорожные работы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 5,6 километра. В пресс-службу «Сибуправтодора» сообщили, что на участке меняют перильные ограждения. Работы планируют завершить 1 сентября.

Пробка растянулась по Бердскому шоссе и улице Барнаульской

Пробка растянулась по Бердскому шоссе и улице Барнаульской

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В Новосибирске пробки оценивают в 5 баллов. Движение затруднено на улице Большевистской, Октябрьском мосту, на площади Маркса и других участках.

Заторы образовались на обоих берегах

Заторы образовались на обоих берегах

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В прошлый раз крупная пробка в Бердске собралась 12 августа. Тогда она растянулась на 11 километров.

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