Расследование закончено. Что всё же произошло на борту самолета, севшего в кукурузное поле три года назад?
Остатки A321 до сих пор лежат возле аэропорта Жуковский
Три года назад, 15 августа 2019-го, самолет А321 «Уральских авиалиний» приземлился в кукурузном поле в Подмосковье. После столкновения со стаей птиц у борта отказали оба двигателя. Тогда все 233 человека, находящиеся на борту, остались живы, но причины авиакатастрофы до сих пор не озвучены. MSR1.RU попытался прояснить ситуацию.
Вчера мы сообщали, что представители авиакомпании рассказали, как весь экипаж продолжает работать в их штате. Кто-то получил повышение, а у троих из них родились дети.
При этом обломки самолета продолжают лежать рядом с аэропортом Жуковский. Туда их переместили с места посадки лайнера. Правда, скрыты они за двухметровым забором. В мае 2022 года МSK1.RU нашел это место и рассказал полную историю происшествия.
15 августа 2019 года в 06:12 из аэропорта Жуковский в Симферополь вылетел борт А321 «Уральских авиалиний». Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, после чего у него отказали оба двигателя. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать самолет на ближайшее поле. Тогда же появилась, а после стала крылатой фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, сказанная им пассажирам: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Все 233 человека (226 пассажиров + 7 членов экипажа) на борту остались живы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). А Межгосударственный авиационный комитет начал свое расследование причин случившегося. После завершения следственных действий на месте посадки самолет решили переместить к аэропорту Жуковский. Для этого его распилили на части.
Но спустя три года официальные причины аварийной посадки в кукурузном поле всё еще не обнародованы. Следственный комитет рассказал МSK1.RU, что продолжает расследовать уголовное дело. А вот МАК завершил свою часть расследования, о чём сообщили нашему изданию. Однако публично делиться результатом следствия ведомство не спешит.
— Расследование данного инцидента закончено, материалы расследования разосланы в адреса, предусмотренные пунктом 2.4.16 «Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — заявили MSK1.RU в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.
Опубликует ли МАК результаты расследования — неизвестно. Спустя три года после инцидента и пару месяцев после завершения работы комиссии на сайте нет даже очередного промежуточного отчета — единственный и последний был в 2020 году.
По правилам, если ведомство не может опубликовать окончательный отчет, оно должно к каждой годовщине инцидента публиковать предварительные данные расследования.
Но сразу же после аварийной посадки одной из возможных ее причин Роспотребнадзор назвал чаек. А также ведомство подтвердило, что всего в двух километрах от аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка. После чего создали специальную комиссию для проверки свалок вблизи аэропорта.
Напомним, что МSK1.RU в мае нашел то, что осталось от самолета «Уральских авиалиний» и рассказал полную историю происшествия.