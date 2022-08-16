Расследование закончено. Что всё же произошло на борту самолета, севшего в кукурузное поле три года назад?

При этом обломки самолета продолжают лежать рядом с аэропортом Жуковский. Туда их переместили с места посадки лайнера. Правда, скрыты они за двухметровым забором. В мае 2022 года МSK1.RU нашел это место и рассказал полную историю происшествия.



15 августа 2019 года в 06:12 из аэропорта Жуковский в Симферополь вылетел борт А321 «Уральских авиалиний». Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, после чего у него отказали оба двигателя. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение сажать самолет на ближайшее поле. Тогда же появилась, а после стала крылатой фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, сказанная им пассажирам: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Все 233 человека (226 пассажиров + 7 членов экипажа) на борту остались живы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). А Межгосударственный авиационный комитет начал свое расследование причин случившегося. После завершения следственных действий на месте посадки самолет решили переместить к аэропорту Жуковский. Для этого его распилили на части.

