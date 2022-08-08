Сразу несколько трамваев в Новосибирске изменят движение из-за ремонта на тепловой сети
Трамвайный маршрут № 16 временно закрывается
В Новосибирске сразу несколько трамваев изменят схему движения из-за работ на тепловой сети на пересечении улиц Немировича-Данченко и Троллейной. Новые схемы будут действовать с 22 часов 9 августа до 6 часов 15 августа
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска работа трамвайных маршрутов будет организована по следующим схемам:
— № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;
— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, ул. Троллейная, ул. Вертковская, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;
Трамвайный маршрут № 16 временно закроется. Движение поменяет также маршрут №18к. Он будет двигаться по схеме: ул. Связистов, ул. Невельского, ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, площадь им. Карла Маркса.
Экипажи трамваев будут информировать пассажиров об изменениях во время поездки.
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