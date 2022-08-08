Осенью в Новосибирске отремонтируют дорогу у «Европейского берега»
Также власти ищут подрядчика на ремонт еще 6 объектов
В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт семи участков дорог. За работы готовы заплатить 52,1 миллиона рублей, заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства».
По данным сайта госзакупок, работы проведут на улицах Танкистов, Зорге, Зеркальной, Бурлинском переезде, а также на автомобильных проездах к парку культуры и отдыха «Заельцовский» и центру «Сибирь-Хоккайдо». На отдельном аукционе на 14,45 миллиона рублей планируют найти подрядчика, который отремонтирует улицу
Подрядчик отремонтирует дорожное покрытие, обустроят новые слои асфальтобетона, выполнят фрезерование, ремонт размытых и разрушенных участков. Работы на
Ранее в Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского. Но контракт еще не удалось заключить, так как на торги поступила жалоба.