СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняПрорвало крышу из-за ливня
Все новости
Все новости

Осенью в Новосибирске отремонтируют дорогу у «Европейского берега»

Также власти ищут подрядчика на ремонт еще 6 объектов

200
Работы начнут в сентябре

Работы начнут в сентябре

Поделиться

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт семи участков дорог. За работы готовы заплатить 52,1 миллиона рублей, заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства».

По данным сайта госзакупок, работы проведут на улицах Танкистов, Зорге, Зеркальной, Бурлинском переезде, а также на автомобильных проездах к парку культуры и отдыха «Заельцовский» и центру «Сибирь-Хоккайдо». На отдельном аукционе на 14,45 миллиона рублей планируют найти подрядчика, который отремонтирует улицу 1-ю Водонасосную рядом с микрорайоном «Европейский берег».

Подрядчик отремонтирует дорожное покрытие, обустроят новые слои асфальтобетона, выполнят фрезерование, ремонт размытых и разрушенных участков. Работы на 1-й Водонасосной должны провести с 1 сентября по 14 октября, на других улицах — с 1 сентября по 17 октября.

Ранее в Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского. Но контракт еще не удалось заключить, так как на торги поступила жалоба.

По теме

Европейский берегСибирь-ХоккайдоЗаельцовский паркГосзакупкиРемонт дорог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2