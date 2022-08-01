В Юрге новосибирца отдали под суд за ДТП на встречке — погибли женщина и ее 9-летний сын
Водителю грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы
42-летнего жителя Новосибирска будут судить в Юрге за январское ДТП с двумя погибшими.
Трагедия произошла на 35-м километре дороги «Подъезд к г. Томску» в Кемеровской области. Новосибирец за рулем «Тойоты-Камри» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой-Фамилиа». В результате погибли 49-летняя томичка, которая управляла «Маздой», и ее 9-летний сын, сидевший на пассажирском сиденье. Еще пассажир иномарки — 45-летний мужчина — был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
— В отношении водителя «Тойоты» было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранители подчеркнули, что в процессе расследования проводились автотехническая и медицинская экспертизы. В результате специалисты выяснили, что ДТП произошло из-за нарушения водителем «Тойоты» сразу нескольких правил дорожного движения.
В начале июля в Ленинский суд Новосибирска направили уголовное дело о смерти 3-летнего мальчика в ДТП, которое произошло в жилом дворе. Внедорожник наехал на голову ребенка, который выпал из санок.