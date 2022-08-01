В Юрге новосибирца отдали под суд за ДТП на встречке — погибли женщина и ее 9-летний сын

42-летнего жителя Новосибирска будут судить в Юрге за январское ДТП с двумя погибшими.



Трагедия произошла на 35-м километре дороги «Подъезд к г. Томску» в Кемеровской области. Новосибирец за рулем «Тойоты-Камри» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой-Фамилиа». В результате погибли 49-летняя томичка, которая управляла «Маздой», и ее 9-летний сын, сидевший на пассажирском сиденье. Еще пассажир иномарки — 45-летний мужчина — был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

