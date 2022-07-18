Задания на смекалку, тест на каблуках и никакого пушка. Как элитные авиакомпании набирают бортпроводников

Виктория Зорина грезила о работе стюардессой. Она рассказала MSK1.RU, как ей удалось в разгар кризиса в отечественной авиации попасть в Emirates и какие требования перевозчик выдвигает к бортпроводникам. Публикуем ее рассказ от первого лица.



Почему выбор пал на Emirates

— Я следила в соцсетях за популярными стюардессами, и так получилось, что они работали в компаниях восточного сектора. Тогда я стала разбираться, какие арабские авиалинии лучше. Выяснила: Emirates, Etihad и Qatar.