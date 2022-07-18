Задания на смекалку, тест на каблуках и никакого пушка. Как элитные авиакомпании набирают бортпроводников
История девушки, которая с третьего раза устроилась в Emirates и поехала на обучение в Дубай
Виктория Зорина грезила о работе стюардессой. Она рассказала MSK1.RU, как ей удалось в разгар кризиса в отечественной авиации попасть в Emirates и какие требования перевозчик выдвигает к бортпроводникам. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Почему выбор пал на Emirates
— Я следила в соцсетях за популярными стюардессами, и так получилось, что они работали в компаниях восточного сектора. Тогда я стала разбираться, какие арабские авиалинии лучше. Выяснила: Emirates, Etihad и Qatar.
Мое первое собеседование было в Qatar. Его я не прошла, чему в итоге была очень рада, потому что в Дохе (столица Катара. — Прим. ред.) ты гораздо более ограничен. Например, в место, где ты живешь, ты не можешь пригласить друзей и к тебе не могут приехать пожить ни родственники, ни бойфренд, ни муж.
Эта информация была три года назад, возможно, на данный момент есть изменения.
Для меня важным аспектом была безопасность. У Emirates не было никаких авиакатастроф, где бы погибли люди.
Решающим фактором стала возможность работать с близорукостью — у меня минус 9. В арабских авиалиниях нужно просто с собой всегда иметь запасную пару линз или очков, а в российские со зрением хуже минус четырех не устроиться.
Многоэтапный отбор и жесткая конкуренция
Есть два пути податься на собеседование: через основной сайт (но тогда не очень понятно, куда лететь на собеседование) или через рекрутинговое агентство.
Я подавалась как раз через одно из таких агентств, их легко можно найти через Google. Сначала нужно прислать свое резюме и дождаться приглашения на отбор, на который нужно приехать в Москву или Санкт-Петербург.
Первый этап называется CV drop — приходишь и обмениваешься парой фраз с рекрутером на английском, а потом всех тестируют в группах на прочность и логику. Затем тесты: на уровень английского и психологический тест, после которых — финальное собеседование. И если повезет — golden call, заветный звонок от компании!
После каждого этапа можно слететь. В первый раз меня отправили домой после того, как я привезла резюме. Второй раз — не прошла групповой отбор. И только в третий раз я дошла до победного конца.
Задания на работу в команде
В день группового отбора специально прилетает сотрудник Emirates, который проводит кастинг и оценивает конкурсантов.
Для первого задания участников разделяют на пары. Вам дают карточку, на которой изображен бортпроводник в работе. Нужно описать, что на ней происходит, и предложить варианты разрешения ситуации.
Рекрутер смотрит на то, как вы общаетесь в команде, как распределяете роли, важно сохранять спокойствие и быть вежливым. Также оценивается презентация вашего ответа. И там уже видно сразу, какой у кого уровень языка, кто слишком нервничает, кто не может говорить на аудиторию. После каждого этапа вывешивается список прошедших дальше.
В следующем туре все садятся в круг и совместно решают задачу без правильного ответа.
Например, представьте, есть только одно шоколадное пирожное и несколько желающих его получить: нервный пассажир, беременная женщина, самый лояльный клиент, пара с ребенком, знаменитость и другие. Ваша задача — выбрать, кому же достанется десерт.
Какой запрос у рекрутера, никто не знает, но, как я поняла, они ищут «человека-команду», который умеет договариваться: выскочки не проходят. Здесь смотрят, как вы ведете себя в коллективе, выслушиваете других или, наоборот, подавляете.
И последний этап дня — reach test: нужно свободно достать до отметки 180 сантиметров. У меня с этим проблем не было, так как я высокого роста, но было несколько девочек, которые очень готовились к этому заданию. Кто-то слишком нервничал и оступался, случайно подворачивал каблук и не проходил дальше. Еще здесь нужно подтвердить, что у тебя нет татуировок и шрамов.
И дальше — финальное собеседование с теми, кто остался. Их проводят опытные бортпроводники, они выбирают тех, с кем сами были бы готовы совершить совместный рейс.
Мы начали в 8 утра — и только в 9 вечера вывесили окончательные списки. Когда я увидела свое имя, это был настоящий выброс адреналина, облегчение и счастье. Редко кто проходит этот тур с первой попытки.
Сейчас, к слову, при подаче резюме появилось новое условие — видеовизитка.
«Нас учили принимать роды»
Обучение перед зачислением в штат проходит в Дубае. Emirates предоставляет транспорт и жилье. Когда ты приезжаешь, ты себя чувствуешь максимально окутанным вниманием: тебя встречают в аэропорту, выдают симку, помогают получить ID резидента, возят в (как у нас бы это назвали) МФЦ.
Процесс тренировок длится два месяца. Первый курс — это процедуры безопасности и ЧП, там мы изучали аварийно-спасательное оборудование: как действовать в чрезвычайных обстоятельствах, например, если самолет садится на воду или если пожар на борту.
Потом мы подробно изучали медицину. Нас учили и принимать роды, и справляться с аллергией, и как быть, если человек упал в обморок или у него признаки малярии, распухла нога, тромб и так далее. В общем, абсолютно все медицинские ситуации, которые возможны, и как действовать в случае их возникновения.
Как выглядел день обучения
К половине пятого утром ты должен быть при полном параде, в форме, с идеальной прической, без baby hair — не должно быть пушковых волос во все стороны. Каждый день проверяют, чтобы ты отлично выглядел, чтобы был аккуратный маникюр, необязательно покрытый лаком.
В 04:30 вас забирает автобус, а в шесть утра — уже экзамен по предыдущему материалу. И после этого — занятия до четырех, в пять часов вы прибываете домой, делаете тесты онлайн и готовитесь к экзамену на следующий день. Ложиться приходится спать рано, потому что завтра в 03:30 подъем.
А вот на выходных можно сходить куда-то погулять, расслабиться. По итогу обучения студент получает лицензию бортпроводника, все необходимые документы и график своих смен.
Я прошла только первый месяц из двух, так как из-за пандемии центр временно закрыли. Вернулась в Россию и сейчас работаю в Москве, преподаю английский в авиационном колледже. Когда Emirates возобновит набор, мне придется пройти все испытания снова в общем порядке, чтобы поступить к ним на работу. К этому я готова.
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