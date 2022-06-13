Маршрутка чуть не устроила ДТП на встречке, и за ней пронеслась ДПС — что произошло дальше
Видео набирает популярность в соцсетях, но оказалось, что ДПС ехали с мигалками совсем по другому поводу
В Новосибирске водитель маршрутки решил обогнать автобус и резко выехал на встречную полосу перед другой машиной. Инцидент произошел 12 июня около 08:00.
Столкновения избежать удалось только чудом. Следом через перекресток пронеслась машина ГИБДД на маячках и с включенным сигналом.
— Опасный маневр маршрутки утром на Петухова завершился мгновенной кармой, — сообщил корреспонденту НГС читатель Сергей. — Это улица Петухова, после перекрестка с Громова в сторону площади Кирова. Мельком увидел в зеркало, что автобус принял вправо, а что дальше было — не знаю.
Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
Но, как бы ни хотелось пользователям соцсетей, водитель маршрутки не получил никакого наказания. Машина ДПС спешила поймать другого водителя. В ГИБДД поступила заявка о мужчине, который пьяным сел за руль «Рено» и движется в сторону Петухова.
— Сотрудники ГИБДД поехали искать этот автомобиль. Они не ехали за маршруткой, и ее не останавливали, бесед не проводили, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«Рено» из ориентировки также ДПС не нашла.
В конце мая в полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за мопедом — в ДТП пострадали два человека.