Маршрутка чуть не устроила ДТП на встречке, и за ней пронеслась ДПС — что произошло дальше

В Новосибирске водитель маршрутки решил обогнать автобус и резко выехал на встречную полосу перед другой машиной. Инцидент произошел 12 июня около 08:00.



Столкновения избежать удалось только чудом. Следом через перекресток пронеслась машина ГИБДД на маячках и с включенным сигналом.

— Опасный маневр маршрутки утром на Петухова завершился мгновенной кармой, — сообщил корреспонденту НГС читатель Сергей. — Это улица Петухова, после перекрестка с Громова в сторону площади Кирова. Мельком увидел в зеркало, что автобус принял вправо, а что дальше было — не знаю.