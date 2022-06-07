На Родительскую субботу и Троицу до двух кладбищ пустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить
На маршрутах можно будет расплатиться картами студента, школьника, ЕТК и социальной картой
В Новосибирске 11 и 12 июня до двух кладбищ организуют дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки.
— 11 июня в Троицкую родительскую субботу и 12 июня в праздник Святой Троицы будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта для доставки горожан к кладбищам Новосибирска, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Дополнительный транспорт будет следовать:
— автобус «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище»;
— маршрутное такси «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище».
На маршрутах можно будет расплатиться картами студента, школьника, ЕТК и социальной картой.
— Подвижной состав будет оборудован специальными информационными трафаретами, — предупредили в мэрии. — Кроме того, будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.
Троллейбусы:
— № 2 «Городской аэропорт» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;
— № 26 «Затулинский ж/м» — «Молкомбинат».
Автобусы:
— № 23 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ»;
— № 36 «Микрорайон Щ» — «Ул. Колыванская»;
— № 50 «Ул. Твардовского» — «УМ-3»;
— № 54 «Ул. Твардовского» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;
— № 54к «Ст. Матвеевка» — «СНТ "Кедр"»;
— № 68 «Ст. Матвеевка» — «М. "Студенческая"»;
— № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады»;
— № 9 «Ул. Колыванская» — «Юго-Западный ж/м»;
— № 15 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Микрорайон Стрижи»;
— № 27 «Площадь им. Калинина» — «Северное кладбище»;
— № 46 «Автопорт Калининский» — «Северное кладбище»;
— № 53 «Площадь им. Калинина» — «Крылья»;
— № 64 «Ул. Тюленина» — «ТЦ "Мегаполис"»;
— № 73 «Ул. Флотская» — «Северное кладбище».
Маршрутные такси:
— № 30 «Ул. Амбулаторная» — «Сад им. Дзержинского» — «Ул. Зеленодолинская»;
— № 30а «Ул. Амбулаторная» — «Новосибирский автовокзал-Главный» — «Ул. Зеленодолинская»;
— № 73 «ДК Кирова» — «Северное кладбище».
В Новосибирске с 23 апреля запустили дачные автобусы — их маршруты можно посмотреть здесь.