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На Родительскую субботу и Троицу до двух кладбищ пустят дополнительный транспорт — откуда они будут ходить

На маршрутах можно будет расплатиться картами студента, школьника, ЕТК и социальной картой

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Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ

Будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ

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В Новосибирске 11 и 12 июня до двух кладбищ организуют дополнительные автобусы, троллейбусы и маршрутки.

— 11 июня в Троицкую родительскую субботу и 12 июня в праздник Святой Троицы будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта для доставки горожан к кладбищам Новосибирска, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Дополнительный транспорт будет следовать:

— автобус «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище»;

— маршрутное такси «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище».

На маршрутах можно будет расплатиться картами студента, школьника, ЕТК и социальной картой.

— Подвижной состав будет оборудован специальными информационными трафаретами, — предупредили в мэрии. — Кроме того, будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ.

Троллейбусы:

— № 2 «Городской аэропорт» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;

— № 26 «Затулинский ж/м» — «Молкомбинат».

Автобусы:

— № 23 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ»;

— № 36 «Микрорайон Щ» — «Ул. Колыванская»;

— № 50 «Ул. Твардовского» — «УМ-3»;

— № 54 «Ул. Твардовского» — «Вокзал Новосибирск-Главный»;

— № 54к «Ст. Матвеевка» — «СНТ "Кедр"»;

— № 68 «Ст. Матвеевка» — «М. "Студенческая"»;

— № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады»;

— № 9 «Ул. Колыванская» — «Юго-Западный ж/м»;

— № 15 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Микрорайон Стрижи»;

— № 27 «Площадь им. Калинина» — «Северное кладбище»;

— № 46 «Автопорт Калининский» — «Северное кладбище»;

— № 53 «Площадь им. Калинина» — «Крылья»;

— № 64 «Ул. Тюленина» — «ТЦ "Мегаполис"»;

— № 73 «Ул. Флотская» — «Северное кладбище».

Маршрутные такси:

— № 30 «Ул. Амбулаторная» — «Сад им. Дзержинского» — «Ул. Зеленодолинская»;

— № 30а «Ул. Амбулаторная» — «Новосибирский автовокзал-Главный» — «Ул. Зеленодолинская»;

— № 73 «ДК Кирова» — «Северное кладбище».

В Новосибирске с 23 апреля запустили дачные автобусы — их маршруты можно посмотреть здесь.

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