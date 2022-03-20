Мэрия закупит 17 остановок для трамваев за 3,3 миллиона рублей. Как они будут выглядеть

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД») объявило тендер на поставку 17
Заявки принимают до 28 марта. Тогда же пройдет аукцион.
Каждый павильон должен быть оборудован скамейкой из деревянного бруса хвойных пород. Также в комплект входят опрокидывающаяся урна объемом не менее
Длина павильона — от 4,3 до 4,35 метра, высота от уровня земли — от 2,5 до 2,55 метра.
МБУ «ГЦОДД» образовано в феврале 2010 года. За это время учреждение в качестве участника заключило контракты на 5,1 миллиона рублей, в качестве заказчика — на
Также в Новосибирске планируют поднять все трамвайные пути. Эксперты прогнозируют, что город прочно закрепится в мировом рейтинге пробок.