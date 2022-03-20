Мэрия закупит 17 остановок для трамваев за 3,3 миллиона рублей. Как они будут выглядеть

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД») объявило тендер на поставку 17 Г-образных остановочных павильонов для трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость одной металлической конструкции установлена на уровне почти 192 тысяч рублей (если быть точными, 191 666,67 тысячи рублей). Весь заказ обойдется почти в 3,3 миллиона рублей ( 3 258 333,39 рубля).



Заявки принимают до 28 марта. Тогда же пройдет аукцион. 30 марта подведут итоги и выберут победителя. Остановки должны поставить до 1 июня .