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Мэрия закупит 17 остановок для трамваев за 3,3 миллиона рублей. Как они будут выглядеть

Павильоны укомплектуют скамейками и урнами

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Остановки должны поставить до <nobr>1 июня</nobr>

Остановки должны поставить до 1 июня

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Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД») объявило тендер на поставку 17 Г-образных остановочных павильонов для трамваев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость одной металлической конструкции установлена на уровне почти 192 тысяч рублей (если быть точными, 191 666,67 тысячи рублей). Весь заказ обойдется почти в 3,3 миллиона рублей (3 258 333,39 рубля).

Заявки принимают до 28 марта. Тогда же пройдет аукцион. 30 марта подведут итоги и выберут победителя. Остановки должны поставить до 1 июня.

Каждый павильон должен быть оборудован скамейкой из деревянного бруса хвойных пород. Также в комплект входят опрокидывающаяся урна объемом не менее 20 литров, информационная табличка с названием общественного транспорта, знак «Место остановки трамвая».

Длина павильона — от 4,3 до 4,35 метра, высота от уровня земли — от 2,5 до 2,55 метра.

В целом павильоны будут выглядеть так

В целом павильоны будут выглядеть так

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МБУ «ГЦОДД» образовано в феврале 2010 года. За это время учреждение в качестве участника заключило контракты на 5,1 миллиона рублей, в качестве заказчика — на 2 миллиарда рублей (по информации сервиса «Контур.Фокус»).

Также в Новосибирске планируют поднять все трамвайные пути. Эксперты прогнозируют, что город прочно закрепится в мировом рейтинге пробок.

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