Ураган и сильный снег: новосибирцы не могут улететь с Сахалина из-за погодных условий

Из-за метели на Сахалине рейс в Новосибирск перенесли на 5 часов. Об этом сообщили на сайте аэропорта Южно-Сахалинска. Другой самолет из Новосибирска на Сахалин был отправлен на запасной аэродром в Хабаровск.

В Сахалинской области второй день идет сильный снег и ветер. На 21 февраля на Сахалине прогнозируют ураган.

— Со второй половины дня 21 февраля и ночью 22 февраля 2022 года в Северо-Курильске прогнозируется ветер 25–30 м/с с порывами 33–38 м/с (ураган), сильный снег, сильная метель с видимостью 500 метров и менее при средней скорости ветра 15–20 м/с, — рассказали в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

