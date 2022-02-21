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Ураган и сильный снег: новосибирцы не могут улететь с Сахалина из-за погодных условий

Другой самолет из Новосибирска ушел на посадку на запасной аэродром в Хабаровск

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На Сахалине второй день бушует непогода

На Сахалине второй день бушует непогода

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Из-за метели на Сахалине рейс в Новосибирск перенесли на 5 часов. Об этом сообщили на сайте аэропорта Южно-Сахалинска. Другой самолет из Новосибирска на Сахалин был отправлен на запасной аэродром в Хабаровск.

В Сахалинской области второй день идет сильный снег и ветер. На 21 февраля на Сахалине прогнозируют ураган.

— Со второй половины дня 21 февраля и ночью 22 февраля 2022 года в Северо-Курильске прогнозируется ветер 25–30 м/с с порывами 33–38 м/с (ураган), сильный снег, сильная метель с видимостью 500 метров и менее при средней скорости ветра 15–20 м/с, — рассказали в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

Два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале международного аэропорта Хабаровска.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями Южно-Сахалинска в аэропорту Хабаровска как на запасном совершили посадку воздушные суда, следующие рейсами № 4745 Красноярск — Южно-Сахалинск, № 5257 Новосибирск — Южно-Сахалинск, — сообщили в телеграм-канале.

На сайте сахалинского аэропорта имени Чехова также опубликовано объявление о переносе прилетов и вылетов.

— В связи с ухудшением погодных условий в период с 20 по 21 февраля обращаем ваше внимание на возможные изменения в расписании прилетов и вылетов воздушных судов. В случае выпадения большого количества осадков при очистке территории аэропорта возможны ограничения работы парковочного комплекса, в том числе привокзальной площади и парковки длительного хранения, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет из Южно-Сахалинска в Новосибирск должен был полететь в 09:45 по местному времени. Его перенесли на 15:10. Некоторые рейсы, по информации сайта, были отменены и перенесены на 23 февраля. Так, например, сейчас отменены рейсы из Сахалина в Шахтёрск, Оху, Александровск-Сахалинский. Связаться с пресс-службой аэропорта Сахалина на момент публикации не удалось.

Неделю назад самолет, который летел из Калининграда в Новосибирск, экстренно приземлился в Омске на прошедших выходных.

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