Превысили допандемийные значения: S7 в январе 2022-го перевезли на 25% больше новосибирцев, чем в 2021-м

В Новосибирске в январе 2022 года S7 Airlines перевезла 366 тысяч пассажиров. Это на 25% больше, чем в аналогичный период 2021 года, и на 10% больше, чем в январе 2020-го .

При этом пассажиропоток продолжает увеличиваться, несмотря на пандемию. В 2021 году в Новосибирске S7 Airlines перевезла 4,64 миллиона пассажиров. В 2019 году — 4,31 миллиона пассажиров.



— Несмотря на все ограничения, пассажиропоток Новосибирска в 2021 году превысил значения 2019 года. Произошло это за счет роста внутренних перевозок, в том числе субсидируемых, и трансфера. При этом сохраняется большой потенциал возвращения международных рейсов после снятия ограничений. На 2022 год уже открыты продажи авиабилетов на новые рейсы из Новосибирска в Пафос, Салоники и Стамбул, — говорит Евгений Чернышев, генеральный представитель S7 Airlines в аэропорту Толмачево и странах Средней Азии.

