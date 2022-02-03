Автобус № 60 врезался в столб после маневра водителя Nissan Qashqai — видео

Сегодня утром в районе перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко автобус № 60 врезался в столб. Видео и фото ДТП сделала читательница НГС, проезжавшая мимо.

— Я ехала мимо и увидела случившееся из окна своего автобуса. Пассажиров в салоне разбитого автобуса уже не было. Как и водителя. Никаких машин полиции или скорой помощи тоже не наблюдалось, — пояснила читательница.



По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкновение случилось после того, как водитель кроссовера Nissan Qashqai при развороте не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил автобус, который ехал в крайней правой полосе в сторону улицы Немировича-Данченко.

