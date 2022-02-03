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Автобус № 60 врезался в столб после маневра водителя Nissan Qashqai — видео

Удар пришелся прямо по центру лобового стекла

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Пассажирский автобус врезался в столб сегодня утром

Пассажирский автобус врезался в столб сегодня утром

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Сегодня утром в районе перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко автобус № 60 врезался в столб. Видео и фото ДТП сделала читательница НГС, проезжавшая мимо.

— Я ехала мимо и увидела случившееся из окна своего автобуса. Пассажиров в салоне разбитого автобуса уже не было. Как и водителя. Никаких машин полиции или скорой помощи тоже не наблюдалось, — пояснила читательница.

По информации новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкновение случилось после того, как водитель кроссовера Nissan Qashqai при развороте не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил автобус, который ехал в крайней правой полосе в сторону улицы Немировича-Данченко.

— По предварительной информации, пострадавших нет, движение восстановлено. Есть материальный ущерб, который еще устанавливается. Причины происшествия тоже еще не установлены, — уточнили в пресс-службе полиции Новосибирской области.

На сайте ЦУГАЭТ указаны два предпринимателя, которые осуществляют перевозки по этому маршруту. Перевозчик Ольга Пономарева заверила, что это не ее автобус, а второй предприниматель Вячеслав Кобенко на телефонные звонки не отвечал.

В конце декабря 2021 года автобус, который перевозил 28 детей, врезался в столб на перекрестке Красного проспекта и улицы Державина. Небольшие травмы получили несколько пассажиров.

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ДТПавтобус врезался в столб
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