Сибиряк устроил допрос водителю спецтехники из-за реагентов — видео, после которого ТУАД собирается в прокуратуру

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на жителя поселка Тулинского. По словам ведомства, он уже неоднократно мешал работе спецтехники на местных дорогах.
— ТУАД планирует обратиться в прокуратуру с жалобой на гражданина, препятствующего зимнему содержанию дорог в поселке Тулинском. Зафиксировано несколько фактов, когда неустановленный гражданин препятствует работе спецтехники, нарушает режим работы по снегоуборке, — пояснили корреспонденту НГС в ТУАД.
Управление поделилось с НГС видеозаписью, которую сделал этот мужчина. На кадрах видно, что он остановил спецтехнику на дороге и не дает ей проехать. Местный житель вслух отмечает, что гололеда на дороге нет, при этом работы ведутся рядом с местным детским садом. Затем он принимается расспрашивать водителя о его работе (наименовании и местонахождении организации), а также выясняет причины уборки снега и обработки дороги. Водитель пытается объяснить ему, что лишь выполняет распоряжение.
В ТУАД пояснили, что на дороге всё же был лед, и ее обрабатывали песко-соляной смесью, имеющей экологический сертификат. Машина на видео, пояснили в организации, подведомственна подрядчику Обское ДРСУ (филиал ОАО «Новосибирскавтодор». — Прим. ред.), но заказчиком работ является ТУАД. В компании добавили, что они отвечают за безопасность движения, поэтому именно ТУАД хочет направить жалобу в прокуратуру. Организация планирует сделать это завтра.
На прошлой неделе мы разбирались, какими способами в этом году обрабатывают зимние дороги. Станет ли наш город чище, существует ли вариант идеальной смеси и будем ли мы вновь задыхаться от пыли этой весной — читайте в материале Ксении Лысенко.