Колонну БТР заметили под Новосибирском — куда она направлялась

Утром 13 января по Бердскому шоссе проехала колонна автомобилей БТР — техника двигалась из Новосибирска на юг.
Фотографии появились в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». НГС связался с автором снимков.
— Мы двигались по шоссе в районе 09:45, проехали поворот на Академгородок и увидели колонну примерно из 10 машин в сопровождении военной полиции, — сказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Светлана.
В комментариях к посту в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» один из пользователей сказал, что видел сегодня целый железнодорожный состав военный (техника, пассажирские вагоны, крытые вагоны), который ехал мимо Первомайского района на запад.
В пресс-службе Центрального военного округа НГС подтвердили перемещение военной техники:
— В войсках ЦВО проводятся занятия по боевой подготовке. Подразделения совершают марш на полигоны для отработки учебно-боевых задач в ходе плановых тактических учений, — заявил пресс-секретарь ЦВО Леонид Шаров.
Сегодня НГС опубликовал четыре реальные истории россиян, которые спасались бегством из протестующего Казахстана. Министерство обороны РФ продолжает вывозить россиян на военных самолетах. За помощью в эвакуации в МИД уже обратились больше полутора тысяч граждан России. Пассажиры первых рейсов уже дома и рады, что им удалось вернуться. Даже, несмотря на то, что эвакуация проходила в достаточно жестких условиях — людям запрещали вставать, а на удобства могли рассчитывать только в самых экстренных случаях.