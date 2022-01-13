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Колонну БТР заметили под Новосибирском — куда она направлялась

В Центральном военном округе рассказали о происходящем

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Колонну заметили около 10 утра

Колонну заметили около 10 утра

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Утром 13 января по Бердскому шоссе проехала колонна автомобилей БТР — техника двигалась из Новосибирска на юг.

Фотографии появились в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». НГС связался с автором снимков.

— Мы двигались по шоссе в районе 09:45, проехали поворот на Академгородок и увидели колонну примерно из 10 машин в сопровождении военной полиции, — сказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Светлана.

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В комментариях к посту в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» один из пользователей сказал, что видел сегодня целый железнодорожный состав военный (техника, пассажирские вагоны, крытые вагоны), который ехал мимо Первомайского района на запад.

В пресс-службе Центрального военного округа НГС подтвердили перемещение военной техники:

— В войсках ЦВО проводятся занятия по боевой подготовке. Подразделения совершают марш на полигоны для отработки учебно-боевых задач в ходе плановых тактических учений, — заявил пресс-секретарь ЦВО Леонид Шаров.

Сегодня НГС опубликовал четыре реальные истории россиян, которые спасались бегством из протестующего Казахстана. Министерство обороны РФ продолжает вывозить россиян на военных самолетах. За помощью в эвакуации в МИД уже обратились больше полутора тысяч граждан России. Пассажиры первых рейсов уже дома и рады, что им удалось вернуться. Даже, несмотря на то, что эвакуация проходила в достаточно жестких условиях — людям запрещали вставать, а на удобства могли рассчитывать только в самых экстренных случаях.

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