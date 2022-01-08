Прилетевший из Новосибирска самолет загорелся в аэропорту Китая

Сегодня, 8 января, в китайском аэропорту Ханьчжоу загорелся грузовой самолет Ту-204 российской компании «Авиастар-ТУ». Борт накануне прилетел из Новосибирска. Об этом сообщает РБК.
— Члены экипажа живы. Мы разбираемся в произошедшем, — сообщил изданию представитель перевозчика.
Пожар начался в салоне самолета, внутри находилось около 20 тонн груза и 26 тонн авиационного топлива, передает РБК со ссылкой на Службу новостей Китая. Через две минуты после вызова на место происшествия прибыли пожарные и скорая. Восемь членов экипажа спасли. Пожар потушили.
— В процессе буксировки самолета Ту-204–120°С для подготовки к вылету произошел пожар в кабине ВС. Экипаж — три человека, два человека инженерно-технического состава и три сопровождающих эвакуировались, — рассказал РБК источник, близкий к авиавластям.
По данным этого источника, пожар вспыхнул в 23 часа 50 минут по московскому времени 7 января. Причину пожара и информацию о масштабах повреждения судна еще предстоит установить.
Также сообщается, что самолет выпустил ульяновский завод «Авиастар» в 2002 году, а в парке авиалиний он находится с
Корреспондент НГС попытался связаться с представительством компании по телефонам, указанным на сайте перевозчика, однако трубку никто не взял.
Авиакомпания «Авиастар-ТУ» образовалась в 1999 году. Среди учредителей и участников — ООО «Стройинвестпроект» и ООО «Консалтинговая Компания «Диалог»». Генеральный директор — Дмитрий Коваленко. Компания занимается перевозкой воздушным грузовым транспортом, ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов и арендой воздушного судна с экипажем для пассажирских перевозок. Выручка компании за 2020 год составила 8,6 миллиарда рублей.
Ночью 23 декабря в новосибирский аэропорт Толмачёво прилетел специальный транспортный самолет Airbus A300–600ST Beluga. До этого садился в Новосибирске только в 1998 году.