Вылетевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку

Сегодня, 26 декабря, вылетевший из Новосибирска самолет S7 был вынужден совершить аварийную посадку в Самаре. На борту воздушного судна почти 80 пассажиров и три члена экипажа. Самолет Embraer E170 приземлился в Самаре в 13:44 по московскому времени. Никто не пострадал.

— 26 декабря при заходе на посадку рейса S75031 Новосибирск — Самара сработала сигнализация неисправности управления передней стойкой шасси. Экипаж выполнил необходимые процедуры, борт благополучно приземлился в аэропорту Самары в 14:44 по местному времени и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки. В аэропорту Самары самолет прошел техническое обслуживание и готов к дальнейшим полетам, — сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании S7.