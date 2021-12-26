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Вылетевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку

Борт приземлился в Самаре

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В самолете сработала сигнализация неисправности управления передней стойкой шасси

В самолете сработала сигнализация неисправности управления передней стойкой шасси

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Сегодня, 26 декабря, вылетевший из Новосибирска самолет S7 был вынужден совершить аварийную посадку в Самаре. На борту воздушного судна почти 80 пассажиров и три члена экипажа. Самолет Embraer E170 приземлился в Самаре в 13:44 по московскому времени. Никто не пострадал.

— 26 декабря при заходе на посадку рейса S75031 Новосибирск — Самара сработала сигнализация неисправности управления передней стойкой шасси. Экипаж выполнил необходимые процедуры, борт благополучно приземлился в аэропорту Самары в 14:44 по местному времени и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки. В аэропорту Самары самолет прошел техническое обслуживание и готов к дальнейшим полетам, — сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании S7.

В начале декабря рейс авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск совершил экстренную посадку в Иркутске. Почитайте, что пережили пассажиры.

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S7 Airlinesаварийная посадка самолета
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