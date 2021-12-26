Массовая авария спровоцировала пробки в Первомайском районе Новосибирска вечером 26 декабря

Вечером 26 декабря на улице Первомайской при движении в направлении Героев Революции столкнулись седаны Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, два кроссовера и хэтчбек Suzuki Alto. Из-за аварии на улице образовалась пробка, берущая начало от разъезда Иня. Видео инцидента опубликовал подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте».
Оперативно уточнить информацию в ГИБДД Новосибирской области на момент публикации материала не удалось.
Дежурный службы 112 сообщил НГС, что вызов по факту инцидента был зарегистрирован как «без пострадавших».
Утром 24 декабря двухлетний малыш на санках попал под колеса внедорожника в Новосибирске. В Минздраве региона журналисту НГС сообщили, что состояние ребенка крайне тяжелое. В детской больнице