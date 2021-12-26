Дети катаются с горы рядом с «Сибирским Моллом», спуск выходит к проезжей части

Новосибирские ребятишки облюбовали для катаний на санках склон вблизи «Сибирского Молла». Спуск ведtт к проезжей части, мнения взрослых на этот счет разнятся.
На кадрах видео, опубликованного в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что ребенок после съезда оказывается у кромки дороги, в нескольких метрах перед ним проезжает автомобиль.
Часть комментаторов под видео выразила обеспокоенность за детей из-за подобных развлечений. Кто-то встал на сторону так называемого «счастливого безнадзорного» детства.
— Воспоминания о детстве будут вот такие: мы были главные в жизни. Учителя боялись на нас косо взглянуть. Если кто-то из нас запинался на горке, горку сносили, а строителей судили. Когда мы убегали из дома, нас долго не могли найти, потому что на фото для поисков нельзя было размещать лицо. Мы могли показать пальцем на любого и обвинить в педофилии, за это нас приглашали на передачи, а мы становились знамениты. Вот это было время! — написала Анна Прокопенко.
— Я думал, всем просто стало на детей плевать и горки поэтому не делают, а их, оказывается, запретили. ЗАПРЕТИЛИ, Карл. Скоро улыбаться запретят. Это вообще за гранью! — возмущается Виктор Дудин.
Чтобы поставить обычную ледяную горку, будь то городская площадь или двор дома, теперь нужно пройти все круги бюрократического ада: соблюсти требования к материалам и технике безопасности, провести обязательную регистрацию и сертификацию каждого объекта, а также заплатить госпошлину. По новым правилам на весь Новосибирск сумели сделать всего 11 детских горок на