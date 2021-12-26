Дети катаются с горы рядом с «Сибирским Моллом», спуск выходит к проезжей части

— Воспоминания о детстве будут вот такие: мы были главные в жизни. Учителя боялись на нас косо взглянуть. Если кто-то из нас запинался на горке, горку сносили, а строителей судили. Когда мы убегали из дома, нас долго не могли найти, потому что на фото для поисков нельзя было размещать лицо. Мы могли показать пальцем на любого и обвинить в педофилии, за это нас приглашали на передачи, а мы становились знамениты. Вот это было время! — написала Анна Прокопенко.



— Я думал, всем просто стало на детей плевать и горки поэтому не делают, а их, оказывается, запретили. ЗАПРЕТИЛИ, Карл. Скоро улыбаться запретят. Это вообще за гранью! — возмущается Виктор Дудин.

