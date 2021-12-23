На левом берегу Новосибирска встали трамваи. Движения не было 1,5 часа

Сегодня, 23 декабря, вечером на левом берегу на улице Покрышкина и на самом кольце на 1,5 часа прекратилось движение трамваев.
— Трамваи стоят. Движение в сторону Блюхера, площади Труда заблокировано. Еще четыре трамвая встали на кольце, — рассказала жительница Новосибирска.
В ГЭТ рассказали, что на данный момент движение трамваев уже возобновлено:
— В настоящий момент движение возобновлено. Вагоны встают на развороты, движение вводят в график, — сообщили в диспетчерской филиала
Однако на момент публикации жители сообщили, что трамваи продолжают стоять.
В ноябре журналист НГС в час пик ездил на троллейбусах Новосибирска. Почитайте его заметки из пробок.