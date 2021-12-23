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На левом берегу Новосибирска встали трамваи. Движения не было 1,5 часа

Сейчас движение вводят в график

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Пассажирам пришлось выбирать другой транспорт

Пассажирам пришлось выбирать другой транспорт

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Сегодня, 23 декабря, вечером на левом берегу на улице Покрышкина и на самом кольце на 1,5 часа прекратилось движение трамваев.

— Трамваи стоят. Движение в сторону Блюхера, площади Труда заблокировано. Еще четыре трамвая встали на кольце, — рассказала жительница Новосибирска.

В ГЭТ рассказали, что на данный момент движение трамваев уже возобновлено:

— В настоящий момент движение возобновлено. Вагоны встают на развороты, движение вводят в график, — сообщили в диспетчерской филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКУ «ЦУГАЭТ».

Однако на момент публикации жители сообщили, что трамваи продолжают стоять.

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В ноябре журналист НГС в час пик ездил на троллейбусах Новосибирска. Почитайте его заметки из пробок.

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Левый берегтрамвайное движение
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