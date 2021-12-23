Пассажиров метро не будут больше досматривать в Новосибирске с помощью рентгеновских рамок

В новосибирском метрополитене будут убирать рентгеновские рамки для досмотра, так как на их обновление нет денег — для осмотра подозрительных пассажиров будут использовать металлоискатели.
— С 2013 года у нас не обновлялась рентгеновская аппаратура. Когда были закуплены аппараты для контроля пассажиров и багажа? Прошло уже ни много ни мало 8 лет. Выработаны все ресурсы. Мы потихоньку выводим их из строя и заменяем аппаратурой, приобретенной из собственных средств, — рассказал на встрече с журналистами
По словам начальника метрополитена, предприятие решило отказываться от рентгеновских установок по проверке пассажиров, так как они стоят дорого. К тому же в метро не проверяют такое количество пассажиров, чтобы оборудование было рентабельным.
— Багаж проверять обязательно будем, а для пассажиров достаточно металлоискателей, наблюдения контролерского состава, чтобы делать выводы. Всех подряд в эти рентгеновские установки не загоним и не заставим проходить непрерывным потоком, — отметил Аркадий Чмыхайло.
Первые рентгеновские установки персонального досмотра установили на Красном проспекте в тестовом режиме. По информации официального сайта производителя — ООО «СКБ Медрентгентех», при досмотре пассажир стоит внутри досмотровой кабины, а луч и линейный детектор движутся в течение 5 секунд.
Пассажир, прошедший контроль на Homo scan, получает рентгеновскую дозу 0,25 мкЗв, что в 10 раз меньше суточной дозы от радиационного фона Земли и в 20 раз меньше дозы, получаемой пациентом при цифровой флюорографии, говорилось в описании на сайте производителя.