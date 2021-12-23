Пассажиров метро не будут больше досматривать в Новосибирске с помощью рентгеновских рамок

В новосибирском метрополитене будут убирать рентгеновские рамки для досмотра, так как на их обновление нет денег — для осмотра подозрительных пассажиров будут использовать металлоискатели.



— С 2013 года у нас не обновлялась рентгеновская аппаратура. Когда были закуплены аппараты для контроля пассажиров и багажа? Прошло уже ни много ни мало 8 лет. Выработаны все ресурсы. Мы потихоньку выводим их из строя и заменяем аппаратурой, приобретенной из собственных средств, — рассказал на встрече с журналистами 22 декабря начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Есть программа, по которой метрополитену обещают выделить 290 миллионов рублей, но по разным причинам эта программа не выполняется. Но обновлять технику нужно, поэтому в небольших объемах мы закупаем самостоятельно и рентгеновские установки, и рамки для контроля пассажиров.