Новосибирцы застряли в глухой пробке на Сибиряков-Гвардейцев

Вечером во вторник, 21 декабря, дорогу на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске сковала чудовищная пробка. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.
— На площади Сибиряков-Гвардейцев очень много автомобилей стоят на лишение прав. Перекрыли трамвайные пути встречного направления. Из-за них встали трамваи. В ГИБДД говорят, у них одна патрульная машина и подъедут после 8 аварий, то есть когда пробки рассосутся, — пояснил читатель НГС.
Согласно сервису 2ГИС, пробка растянулась по всем направлениям от кольца на площади Карла Маркса, однако хуже всего ситуация обстоит на Сибиряков-Гвардейцев в обе стороны.
В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что на этом участке дороги произошло ДТП, которое мешало проезду остальных машин. Но сейчас его уже убрали:
— ДТП было, его оформили с материальным ущербом, без пострадавших. Туда не мог подъехать экипаж ГБИДД, так как все подъезды были заблокированы. Поэтому так долго. В связи с тем, что очень много машин накопилось, собралась пробка. Сейчас они потихоньку начинают разъезжаться.
Накануне вечером дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки.