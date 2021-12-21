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Новосибирцы застряли в глухой пробке на Сибиряков-Гвардейцев

На участке дороги до площади Маркса произошло ДТП, к которому не могла добраться ГИБДД

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Сейчас пробка постепенно разъезжается

Сейчас пробка постепенно разъезжается

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Вечером во вторник, 21 декабря, дорогу на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске сковала чудовищная пробка. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.

— На площади Сибиряков-Гвардейцев очень много автомобилей стоят на лишение прав. Перекрыли трамвайные пути встречного направления. Из-за них встали трамваи. В ГИБДД говорят, у них одна патрульная машина и подъедут после 8 аварий, то есть когда пробки рассосутся, — пояснил читатель НГС.

Так дорожная ситуация на Сибиряков-Гвардейцев выглядела в районе 20 часов

Так дорожная ситуация на Сибиряков-Гвардейцев выглядела в районе 20 часов

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Согласно сервису 2ГИС, пробка растянулась по всем направлениям от кольца на площади Карла Маркса, однако хуже всего ситуация обстоит на Сибиряков-Гвардейцев в обе стороны.

В ГИБДД по Новосибирску пояснили, что на этом участке дороги произошло ДТП, которое мешало проезду остальных машин. Но сейчас его уже убрали:

— ДТП было, его оформили с материальным ущербом, без пострадавших. Туда не мог подъехать экипаж ГБИДД, так как все подъезды были заблокированы. Поэтому так долго. В связи с тем, что очень много машин накопилось, собралась пробка. Сейчас они потихоньку начинают разъезжаться.

Накануне вечером дороги Новосибирска сковали 10-балльные пробки.

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ГИБДДпробка
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