Новосибирцы застряли в глухой пробке на Сибиряков-Гвардейцев

Вечером во вторник, 21 декабря, дорогу на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске сковала чудовищная пробка. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько человек.

— На площади Сибиряков-Гвардейцев очень много автомобилей стоят на лишение прав. Перекрыли трамвайные пути встречного направления. Из-за них встали трамваи. В ГИБДД говорят, у них одна патрульная машина и подъедут после 8 аварий, то есть когда пробки рассосутся, — пояснил читатель НГС.