В Новосибирске потратят 50 миллионов на 7 машин для нового ЛДС — они будут делать лед и точить ножи

Дирекция спортивных мероприятий Новосибирской области объявила аукцион на покупку машин для заливки и уборки льда. Их будут использовать на новой ледовой арене.
— Предмет закупки: поставка машин для заливки и уборки льда, бортподрезных машин и универсального станка для заточки ножей ледозаливочной машины для нужд ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», являющегося организатором молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023, для обслуживания ледовой арены в период проведения МЧМ-2023, — говорится в документации об аукционе.
Подрядчик должен доставить четыре машины для заливки и уборки льда, две — для подрезки льда у борта и один универсальный станок для заточки ножей, которые установлены в ледозаливочной машине. Максимальная стоимость техники — 49,9 миллиона рублей. В документации не указано, сколько стоит каждая из машин по отдельности.
— Пока поручений на покупку другого нового оборудования не поступало, не исключено, что они будут в ближайшее время. Столько ледозаливочных машин закупают в соответствии с требованиями проектной документации, — рассказал НГС руководитель контрактной управляющий Дирекции спортивных мероприятий Виталий Волков.
Электронный аукцион проведут 14 января. Победитель должен доставить товар в течение 120 дней на ледовую арену «Родник» на улице Тюленина.
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