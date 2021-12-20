«Серверы оказались залиты водой». В МВД после масштабного сбоя восстановили работу систем ГИБДД

В России 18 декабря произошел масштабный сбой в информационных системах ГИБДД. Из-за этого подразделения Госавтоинспекции по всей стране вынуждены были приостановить оказание государственных услуг. Сбой устранили, отчитались в МВД.
— Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой, — сообщили в МВД России.
Утонувшие серверы технические специалисты МВД восстанавливали полтора дня в круглосуточном режиме. Уже в понедельник подразделения ГИБДД вновь заработают в штатном режиме.
— В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, — добавили в МВД.
Министерство внутренних дел принесло извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.