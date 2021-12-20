20 декабря понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 0/10
usd 73.73
eur 83.50
Тема дняЗвёздные новосибирцы в TikTok и Instagram
Все новости
Все новости

«Серверы оказались залиты водой». В МВД после масштабного сбоя восстановили работу систем ГИБДД

Из-за коммунальной аварии нельзя было зарегистрировать транспорт, получить права и узнать о штрафах

232
3Обсудить

Поделиться

Из-за сбоя невозможно было зарегистрировать транспорт, получить права и узнать о штрафах

Из-за сбоя невозможно было зарегистрировать транспорт, получить права и узнать о штрафах

Поделиться

В России 18 декабря произошел масштабный сбой в информационных системах ГИБДД. Из-за этого подразделения Госавтоинспекции по всей стране вынуждены были приостановить оказание государственных услуг. Сбой устранили, отчитались в МВД.


— Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой, — сообщили в МВД России.

Утонувшие серверы технические специалисты МВД восстанавливали полтора дня в круглосуточном режиме. Уже в понедельник подразделения ГИБДД вновь заработают в штатном режиме.

— В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, — добавили в МВД.

Министерство внутренних дел принесло извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДМВДмассовый сбойсбойсерверы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter