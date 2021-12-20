«Серверы оказались залиты водой». В МВД после масштабного сбоя восстановили работу систем ГИБДД

— В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, — добавили в МВД.



Министерство внутренних дел принесло извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

