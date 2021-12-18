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Тройное ДТП произошло на трассе в НСО — пострадала женщина

Очевидцы сняли на видео последствия аварии

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ДТП произошло около 16 часов 55 минут

ДТП произошло около 16 часов 55 минут

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Вечером в субботу, 18 декабря, в Новосибирской области в Черепановском районе произошло ДТП с участием двух кроссоверов и грузовика.

Последствия аварии сняли на видео подписчики паблика «АСТ-54». На записи видно, что один из автомобилей вынесло в кювет. С противоположной стороны на дороге остался второй разбитый автомобиль и грузовик. По оценке очевидца, у одной из машин вырвало двигатель.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ДТП произошло в 16:55:

— На 85-м км автодороги Р-256 произошло столкновение трех транспортных средств. Автомобиль «Шкода» двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В пути следования он совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ», который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль «Шкода» откинуло на автомобиль МАН — тот двигался в попутном направлении. В результате столкновения пострадала пассажирка «Шкоды».

Возраст пострадавшей предстоит выяснить. На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне микроавтобус из Новосибирска попал в ДТП под Томском. Трех человек госпитализировали после аварии на трассе в районе села Кандинка Томской области. Двое из них оказались на аппарате вентиляции легких.

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