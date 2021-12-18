Тройное ДТП произошло на трассе в НСО — пострадала женщина

Вечером в субботу, 18 декабря, в Новосибирской области в Черепановском районе произошло ДТП с участием двух кроссоверов и грузовика.

Последствия аварии сняли на видео подписчики паблика «АСТ-54». На записи видно, что один из автомобилей вынесло в кювет. С противоположной стороны на дороге остался второй разбитый автомобиль и грузовик. По оценке очевидца, у одной из машин вырвало двигатель.