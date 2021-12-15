Новосибирское ТУАД расторгло контракт с еще одним недобросовестным дорожным подрядчиком

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок включила в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ИНРУСМОСТ». Об этом сообщили в пресс-службе областного ТУАД.

ООО «ИНРУСМОСТ» образовалось 9 ноября 2020 года. Генеральный директор компании — Александр Рой. В основные виды деятельности организации входят инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Выручка компании за 2020 год составила 350 тысяч рублей.