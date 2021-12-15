Новосибирское ТУАД расторгло контракт с еще одним недобросовестным дорожным подрядчиком

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок включила в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ИНРУСМОСТ». Об этом сообщили в пресс-службе областного ТУАД.
ООО «ИНРУСМОСТ» образовалось 9 ноября 2020 года. Генеральный директор компании — Александр Рой. В основные виды деятельности организации входят инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Выручка компании за 2020 год составила 350 тысяч рублей.
ООО «ИНРУСМОСТ» выполняла работы по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на ремонт автомобильной дороги «Коченево — Целинное» в Коченевском районе Новосибирской области. В одностороннем порядке с организацией расторгнут контракт.
— По информации территориального Управления автомобильных дорог Новосибирской области, контракт между ГКУ НСО ТУАД и ООО «ИНРУСМОСТ» был заключен в декабре 2020 года со сроком окончания в июле 2021 года. ТУАД регулярно контролировал промежуточное выполнение работ, но большинство писем оставалось без ответа. В середине октября ГКУ НСО ТУАД принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по государственному контракту в связи с тем, что подрядчик не выполнил работы, — сообщили в ТУАД Новосибирской области.
Комиссия УФАС также изучила документы и установила причины нарушения контракта. В связи с этим было принято решение о включении ООО «ИНРУСМОСТ» в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Корреспондент НГС попыталась связаться с компанией по номерам, указанным в «Контур.Фокус», однако на звонок никто не ответил.
В 2021 году ГКУ НСО ТУАД в одностороннем порядке расторгло 15 контрактов с семью подрядными организациями. Речь идет о расторжении трех контрактов с ООО СК «Магистраль», шести контрактов с ООО ЗКК «Геостарт», двух контрактов с ООО «ИНРУСМОСТ», а также по одному контракту с АО «Сибмост», ООО «Дорстройсибирь», ООО «СибирьДорПроект» и АО «Спецэнергострой».
В Новосибирске завершили большую часть реконструкции площади Лыщинского у Октябрьского моста. На прилегающих дорогах расширили полосы движения, также рядом установили новые павильоны для общественного транспорта и разместили островки безопасности.