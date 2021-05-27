Черный список недобросовестных дорожных подрядчиков Новосибирска пополнился еще одной компанией

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрела рекомендации о внесении в список недобросовестных подрядчиков еще одной компании. На этот раз речь идет об ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ».
По информации пресс-службы регионального ТУАД, контракт с ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» был заключен еще в августе
— Комиссией УФАС были изучены документы и установлены причины нарушения контракта, а также принято решение о включении ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, — пояснили в пресс-службе ТУАД по НСО. —
По данным «Контур.Фокус», компания ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» на данный момент действует. Ее выручка
На днях стало известно, что Территориальное управление автомобильных дорог НСО ищет подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог в нескольких районах области в течение двух лет. На содержание областных дорог выделили