27 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 0/10
usd 73.47
eur 89.94
Тема дняКак будет выглядеть четвертый мост (эскизы)

Все новости

Все новости

Черный список недобросовестных дорожных подрядчиков Новосибирска пополнился еще одной компанией

ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» останется в этом реестре сроком на два года

624
5Обсудить

Поделиться

Ранее ТУАД уже сообщало о трех недобросовестных <nobr class="_">подрядчиках —</nobr> ООО «СК "Магистраль"», ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» и АО «Сибмост»

Ранее ТУАД уже сообщало о трех недобросовестных подрядчиках — ООО «СК "Магистраль"», ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» и АО «Сибмост»

Поделиться

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрела рекомендации о внесении в список недобросовестных подрядчиков еще одной компании. На этот раз речь идет об ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ».

По информации пресс-службы регионального ТУАД, контракт с ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» был заключен еще в августе 2020 года. До апреля 2021 года компания должна была разработать проектную документацию участка автодороги «1 км а/д Н-2123 Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» в Новосибирском районе. Свои обязательства она не выполнила — контракт расторгли.

— Комиссией УФАС были изучены документы и установлены причины нарушения контракта, а также принято решение о включении ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, — пояснили в пресс-службе ТУАД по НСО. — В 2021 году ГКУ НСО ТУАД в одностороннем порядке расторгнуты контракты с пятью организациями, четыре организации включены в Единый федеральный реестр недобросовестных поставщиков.

По данным «Контур.Фокус», компания ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» на данный момент действует. Ее выручка за 2020 год составила 37,7 миллиона рублей.

На днях стало известно, что Территориальное управление автомобильных дорог НСО ищет подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог в нескольких районах области в течение двух лет. На содержание областных дорог выделили 1 млрд рублей.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ТУАДУФАСдорогичерный список подрядчиков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...