Черный список недобросовестных дорожных подрядчиков Новосибирска пополнился еще одной компанией

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрела рекомендации о внесении в список недобросовестных подрядчиков еще одной компании. На этот раз речь идет об ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ».



По информации пресс-службы регионального ТУАД, контракт с ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ» был заключен еще в августе 2020 года . До апреля 2021 года компания должна была разработать проектную документацию участка автодороги « 1 км а/д Н-2123 Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС» в Новосибирском районе. Свои обязательства она не выполнила — контракт расторгли.