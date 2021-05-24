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Объявлен аукцион на содержание новосибирских дорог. Рассказываем, за что готовы заплатить миллиард

Работы будут выполнять до середины 2023 года в трех районах области

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Подрядчик должен будет следить за 73 участками дорог в регионе

Подрядчик должен будет следить за 73 участками дорог в регионе

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На содержание дорог в Новосибирской области выделили 1 млрд рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог в нескольких районах области в течение двух лет.

Максимальная стоимость работ составляет 1 102 257 686 рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

По информации с сайта госзакупок, работы выполнят в Новосибирске, городе Оби, Новосибирском, Сузунском и Ордынском районах на региональных и межмуниципальных дорогах. В числе объектов благоустройства есть трасса Новосибирск — Кочки — Павлодар, Советское шоссе, дорога от Новосибирска до аэропорта Толмачёво. Всего в список попало 73 участка.

Летом подрядчику предстоит засыпать промоины и ямы, скашивать траву на обочинах и разделительной полосе, вырубать кустарники. Также он должен убирать мусор с дорог, выполнять ямочный ремонт на асфальтобетонных и цементных покрытиях. Зимой победитель аукциона будет чистить снег с дорог и обочин, посыпать трассы противогололедными материалами, ставить снегозащитные щиты. Кроме этого, к его обязанностям относится патрулирование дорог для обеспечения безопасности.

Электронный аукцион проведут 8 июня. Подрядчик должен будет следить за содержанием дорог с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.

В конце апреля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Ипподромской. За работы, которые будут делать три года, готовы потратить 378 миллионов рублей.

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