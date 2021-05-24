Объявлен аукцион на содержание новосибирских дорог. Рассказываем, за что готовы заплатить миллиард

На содержание дорог в Новосибирской области выделили 1 млрд рублей
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог в нескольких районах области в течение двух лет.
Максимальная стоимость работ составляет
По информации с сайта госзакупок, работы выполнят в Новосибирске, городе Оби, Новосибирском, Сузунском и Ордынском районах на региональных и межмуниципальных дорогах. В числе объектов благоустройства есть трасса Новосибирск — Кочки — Павлодар, Советское шоссе, дорога от Новосибирска до аэропорта Толмачёво. Всего в список попало 73 участка.
Летом подрядчику предстоит засыпать промоины и ямы, скашивать траву на обочинах и разделительной полосе, вырубать кустарники. Также он должен убирать мусор с дорог, выполнять ямочный ремонт на асфальтобетонных и цементных покрытиях. Зимой победитель аукциона будет чистить снег с дорог и обочин, посыпать трассы противогололедными материалами, ставить снегозащитные щиты. Кроме этого, к его обязанностям относится патрулирование дорог для обеспечения безопасности.
Электронный аукцион проведут 8 июня. Подрядчик должен будет следить за содержанием дорог с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.
В конце апреля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт улицы Ипподромской. За работы, которые будут делать три года, готовы потратить 378 миллионов рублей.