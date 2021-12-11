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В Новосибирске на загруженный перекресток вышел мужчина и начал регулировать движение. Что ему грозит

Рассказываем, какое наказание предусмотрено за подобные вольности

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У мужчины в руках была горящая зажигалка — так его жесты были заметнее в темноте

У мужчины в руках была горящая зажигалка — так его жесты были заметнее в темноте

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Сегодня вечером, 11 декабря, на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска сломался светофор. Из-за этого дорожная ситуация заметно усложнилась. В какой-то момент на перекресток вышел мужчина с горящей зажигалкой в руке и стал регулировать движение.

В ГИБДД напомнили, что подобные действия являются нарушением правил дорожного движения.

— Регулировать движение может только уполномоченный сотрудник, — ответил НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Действия самовольного регулировщика попадают под ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения» — за это могут вынести предупреждение или штраф в 500 рублей.

Также проверьте, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения для пешеходов. Всего 11 вопросов, которые помогут вам избежать штрафов.

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