В Новосибирске на загруженный перекресток вышел мужчина и начал регулировать движение. Что ему грозит

Сегодня вечером, 11 декабря, на перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска сломался светофор. Из-за этого дорожная ситуация заметно усложнилась. В какой-то момент на перекресток вышел мужчина с горящей зажигалкой в руке и стал регулировать движение.
В ГИБДД напомнили, что подобные действия являются нарушением правил дорожного движения.
— Регулировать движение может только уполномоченный сотрудник, — ответил НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
Действия самовольного регулировщика попадают под
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