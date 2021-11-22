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Кто тут король дороги? Проверьте, знаете ли вы правила дорожного движения для пешеходов

11 правильных ответов, и вы избежите штрафов. Пройдемте

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Переходя дорогу, можно полагаться на старый добрый «авось», но лучше — на правила движения

Переходя дорогу, можно полагаться на старый добрый «авось», но лучше — на правила движения

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Не готовы спорить с полицией и вообще предпочитаете лишний раз не связываться с ними из-за мелких нарушений? Тогда будьте добры ознакомиться с ПДД. А если вы и так всё знаете — скорей проходите этот тест и проверьте себя.

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