Кто тут король дороги? Проверьте, знаете ли вы правила дорожного движения для пешеходов

Не готовы спорить с полицией и вообще предпочитаете лишний раз не связываться с ними из-за мелких нарушений? Тогда будьте добры ознакомиться с ПДД. А если вы и так всё знаете — скорей проходите этот тест и проверьте себя.
11 правильных ответов, и вы избежите штрафов. Пройдемте
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Не готовы спорить с полицией и вообще предпочитаете лишний раз не связываться с ними из-за мелких нарушений? Тогда будьте добры ознакомиться с ПДД. А если вы и так всё знаете — скорей проходите этот тест и проверьте себя.
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