«Почему люди не летают как птицы?» Дороги Новосибирска сковали 9-балльные пробки

Вечером в пятницу, 10 декабря, дороги Новосибирска сковали сильные заторы, из-за которых люди не могут добраться домой с работы. Ситуацию усугубляет снегопад, который то и дело накрывает город.

По данным сервиса «2ГИС», на правом берегу серьезные проблемы наблюдаются при движении по Большевистской, Фабричной, Кирова и на улице Восход. На левом берегу серьезные многокилометровые пробки на Ватутина, Петухова и Станционной. Также сильный затор на Димитровском мосту в сторону левого берега.