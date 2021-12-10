«Почему люди не летают как птицы?» Дороги Новосибирска сковали 9-балльные пробки

Вечером в пятницу, 10 декабря, дороги Новосибирска сковали сильные заторы, из-за которых люди не могут добраться домой с работы. Ситуацию усугубляет снегопад, который то и дело накрывает город.
По данным сервиса «2ГИС», на правом берегу серьезные проблемы наблюдаются при движении по Большевистской, Фабричной, Кирова и на улице Восход. На левом берегу серьезные многокилометровые пробки на Ватутина, Петухова и Станционной. Также сильный затор на Димитровском мосту в сторону левого берега.
При этом водители не стесняются делиться своим негодованием в комментариях.
— А фуры не офигели в третьем ряду ездить?
— Надо через каждые 100 метров ставить плакат: «Движение в 4 полосы». Сами водилы не понимают...
— Почему люди не летают как птицы?
В начале недели из-за коммунальной аварии два микрорайона остались без воды, а затопленное дорожное кольцо спровоцировало сильные пробки.