Междугороднюю трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий закрыли из-за сильного снегопада

Днем 3 декабря из-за непогоды закрыли движение для пассажирского транспорта на дороге К-19 Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Как сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог, трассу закрыли на участке от региональной столицы до Тогучина.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта на период с 14 часов до 17 часов ограничено, — сообщили в ТУАДе.

В управлении добавили, что на месте работает специальная техника, дорогу обрабатывают реагентами.