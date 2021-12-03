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Междугороднюю трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий закрыли из-за сильного снегопада

Запрет касается пассажирского транспорта

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Видимость на дорогах ухудшилась до 50 метров

Видимость на дорогах ухудшилась до 50 метров

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Днем 3 декабря из-за непогоды закрыли движение для пассажирского транспорта на дороге К-19 Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Как сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог, трассу закрыли на участке от региональной столицы до Тогучина.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта на период с 14 часов до 17 часов ограничено, — сообщили в ТУАДе.

В управлении добавили, что на месте работает специальная техника, дорогу обрабатывают реагентами.

Эту трассу уже закрывали весной прошлого года, тогда в регионе также были ветер и метель. А в январе из-за метели для пассажирского транспорта закрывали сразу три трассы.

Сильный снег и потепление пришли из-за южного антициклона, но в ближайшие дни в регионе похолодает.

4 декабря, в субботу, в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер западный силой 6–11 м/с, местами ночью порывы до 16 м/с, температура ночью составит -5... -7 градусов, днем — -3... -5 градусов.

В воскресенье, 5 декабря, в городе ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный 4–9 м/с, а днем — порывы до 14 м/с. Ночная температура будет до -6... -8 градусов, дневная — -2... -4 градуса.

В понедельник, 6 декабря, ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой 4–9 м/с. Ночная температура составит -6... -8 градусов, дневная — -3... -5 градусов.

Существенное похолодание ожидается в Новосибирске с 8 декабря на несколько дней: в ночные часы — до -25 градусов, днем — -18... -19 градусов.

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