Междугороднюю трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий закрыли из-за сильного снегопада

Днем 3 декабря из-за непогоды закрыли движение для пассажирского транспорта на дороге К-19 Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Как сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог, трассу закрыли на участке от региональной столицы до Тогучина.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, недостаточная видимость, сильный боковой ветер), движение пассажирского транспорта на период с 14 часов до 17 часов ограничено, — сообщили в ТУАДе.
В управлении добавили, что на месте работает специальная техника, дорогу обрабатывают реагентами.
Эту трассу уже закрывали весной прошлого года, тогда в регионе также были ветер и метель. А в январе из-за метели для пассажирского транспорта закрывали сразу три трассы.
Сильный снег и потепление пришли из-за южного антициклона, но в ближайшие дни в регионе похолодает.
4 декабря, в субботу, в Новосибирске ожидается небольшой снег. Ветер западный силой 6–11 м/с, местами ночью порывы до 16 м/с, температура ночью составит
В воскресенье, 5 декабря, в городе ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер также юго-западный 4–9 м/с, а днем — порывы до 14 м/с. Ночная температура будет до
В понедельник, 6 декабря, ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой 4–9 м/с. Ночная температура составит
Существенное похолодание ожидается в Новосибирске с 8 декабря на несколько дней: в ночные часы — до -25 градусов, днем —