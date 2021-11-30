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«Экспресс-пригород» объяснил утреннюю задержку электричек, после которой такси поднялось в цене

Пассажиры не могли уехать в Новосибирск

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Причиной задержки стали проблемы с товарным поездом

Причиной задержки стали проблемы с товарным поездом

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Компания «Экспресс-пригород» объяснила, почему в Новосибирске утром 30 ноября пассажиры не могли дождаться электричек в город. О задержке объявили на станции «Жилмассив» около 07:20. После этого резко выросла стоимость такси до ближайшего метро.

— В 06:24 по местному времени на перегоне Чик — Новосибирск-Главный в Новосибирской области по техническим причинам произошла остановка грузового состава. В результате были задержаны пригородный электропоезд № 6326 сообщением Чулымская — Новосибирск на 56 минут и пригородный электропоезд № 6334 сообщением Коченево — Новосибирск на 18 минут, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Экспресс-пригород».

Пассажиры, ожидающие электропоезд № 6326 в черте Новосибирска на участке Ипподром — Правая Обь, воспользовались следующим электропоездом № 7302 сообщением Пригородный простор — Новосибирск-Восточный. Но другим пассажирам пришлось искать альтернативы самостоятельно.

— Отметим, что компания «Экспресс-пригород» проинформировала пассажиров через громкоговорящую связь на станциях и остановочных пунктах о задержке пригородных составов. Также о задержках предупреждали билетные кассиры в пунктах продажи. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — добавили в компании.

Ранее НГС рассказывал, что пассажиры электричек западного направления не смогли уехать в Новосибирск — им рассказали про аварию, но в полиции опровергли это происшествие.

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