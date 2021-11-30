«Экспресс-пригород» объяснил утреннюю задержку электричек, после которой такси поднялось в цене

Компания «Экспресс-пригород» объяснила, почему в Новосибирске утром
— В 06:24 по местному времени на перегоне Чик — Новосибирск-Главный в Новосибирской области по техническим причинам произошла остановка грузового состава. В результате были задержаны пригородный электропоезд
Пассажиры, ожидающие электропоезд
— Отметим, что компания «Экспресс-пригород» проинформировала пассажиров через громкоговорящую связь на станциях и остановочных пунктах о задержке пригородных составов. Также о задержках предупреждали билетные кассиры в пунктах продажи. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — добавили в компании.
Ранее НГС рассказывал, что пассажиры электричек западного направления не смогли уехать в Новосибирск — им рассказали про аварию, но в полиции опровергли это происшествие.