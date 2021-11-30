«Экспресс-пригород» объяснил утреннюю задержку электричек, после которой такси поднялось в цене

Компания «Экспресс-пригород» объяснила, почему в Новосибирске утром 30 ноября пассажиры не могли дождаться электричек в город. О задержке объявили на станции «Жилмассив» около 07:20. После этого резко выросла стоимость такси до ближайшего метро.

— В 06:24 по местному времени на перегоне Чик — Новосибирск-Главный в Новосибирской области по техническим причинам произошла остановка грузового состава. В результате были задержаны пригородный электропоезд № 6326 сообщением Чулымская — Новосибирск на 56 минут и пригородный электропоезд № 6334 сообщением Коченево — Новосибирск на 18 минут, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Экспресс-пригород».