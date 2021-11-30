Ведешь поезд, а он следит, чтобы ты не заснул: как работают машинисты на современной железной дороге

Большие изменения в последнее время произошли и в сфере железнодорожных перевозок, куда пришли новые технологии. Молодой машинист Константин Хамидулин рассказал, как пошел учиться водить электровозы, как проходят его рабочие смены, и почему он дорожит своей профессией.

Не сомневался в выборе

На железную дорогу Константин пошел по стопам отца, который тоже был машинистом. Молодой человек закончил кафедру тяги в Уральском государственном университете путей сообщения. В 2014 году он устроился в локомотивное депо. Пару лет Константин проработал помощником машиниста, а уже с 2016 года стал самостоятельно водить электровоз.

— В других сферах учиться, может быть, и проще, но у меня не было к ним интереса. Мне нужны были знания по электрооборудованию. Я хотел быть причастным к перевозкам, которые всегда нужны людям, нужно было ощущать, что я несу большую ответственность.