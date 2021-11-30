Ведешь поезд, а он следит, чтобы ты не заснул: как работают машинисты на современной железной дороге

Два десятилетия назад, когда страна переходила на рыночную экономику, в России прочно укоренился стереотип о том, что рабочие профессии — это непомерно тяжелый труд с маленькой зарплатой и отсутствием перспектив. Многие отрасли в то время переживали не лучшие времена: это и промышленность, и энергетика, и транспорт.
Но прошли годы, и сегодня крупные предприятия двигают экономику страны за счет рабочих рук. Более того, рабочие профессии стали рассматриваться, как залог стабильности и хорошей оплаты труда.
Большие изменения в последнее время произошли и в сфере железнодорожных перевозок, куда пришли новые технологии. Молодой машинист Константин Хамидулин рассказал, как пошел учиться водить электровозы, как проходят его рабочие смены, и почему он дорожит своей профессией.
Не сомневался в выборе
На железную дорогу Константин пошел по стопам отца, который тоже был машинистом. Молодой человек закончил кафедру тяги в Уральском государственном университете путей сообщения. В 2014 году он устроился в локомотивное депо. Пару лет Константин проработал помощником машиниста, а уже с 2016 года стал самостоятельно водить электровоз.
— В других сферах учиться, может быть, и проще, но у меня не было к ним интереса. Мне нужны были знания по электрооборудованию. Я хотел быть причастным к перевозкам, которые всегда нужны людям, нужно было ощущать, что я несу большую ответственность.
По словам Константина, в студенчестве сложностей в обучении не возникало. Программу вели опытные инструкторы-машинисты, а технические занятия проводили на базе депо. Поэтапное обучение в дортехшколе продолжилось и после того, как молодой человек устроился в РЖД. В настоящее время
— На железной дороге очень жестко относятся к здоровью. У нас ежегодная медкомиссия, где мы проходим всех врачей. Мой график такой: сутки дома, сутки — на работе. Ездим мы до Тюмени, Перми, Кургана, Балезино (поселок в Удмуртии). Максимум я отъезжаю от дома на расстояние до 600 километров.
Максимальная длительность рабочей смены с помощником у Константина составляет 12 часов. Если машинист работает на линии один, то это рабочее время сокращают до 8 часов.
— Машинист — это рабочая профессия. Но при этом нам созданы все условия. Современные локомотивы вполне комфортны. В них, например, есть кондиционер, холодильник, плитка. А в специальных бригадных домах можно отдохнуть, пообедать, помыться и поспать.
В современных локомотивах много автоматики. В основном, роль машиниста сводится к контролю за скоростью, путями и контактной сетью. При этом умная техника умеет контролировать и человека, который ей управляет.
— На руке у меня есть специальные электронные часы, которые называются ТСКБМ. Их задача — следить за тем, как я бодрствую, и насколько я сосредоточен на управлении. Если машиниста вдруг начинает клонить в сон, изменяется натяжение кожи. Тогда система подает звуковой сигнал. Если машинист не реагирует на него, автоматика останавливает поезд.
Работа на железной дороге — это стабильность
Сам Константин согласен с тем, что кадров в рабочих профессиях сегодня не хватает. В стране много блогеров и тиктокеров, но нужны и те, кто будет возить людей из города в город и доставлять грузы, обеспечивая работу экономики.
— Для молодежи работа на железной дороге, я считаю, хороша своей стабильностью. В 2020 году из-за пандемии многие стали терять работу, особенно те, кто работал в сфере развлечения и услуг. На железной дороге такого кризиса не было. У нас всегда строго исполняются отпуска и социальные пакеты. Есть выплаты при рождении ребенка. У машиниста и помощника 42 дня отпуска в год. Это компенсация за ночные поездки и за вибрацию. Нам дают санатории и путевки. Есть бесплатный проезд к месту отдыха для машиниста и его детей.
По словам мужчины, в его профессии есть место даже романтике.
— Рассветы и закаты из кабины — это то, что не передать словами. Тот, кто хоть раз водил поезд, меня поймет. В зимнее время я всегда любуюсь заиндевевшими на холоде ветками деревьев. Да, есть определенная трудность с графиком работы, потому что, работая в РЖД, ты часто находишься в поездках. Но, по моим наблюдениям, многие из тех, кто раньше увольнялся, часто возвращались обратно на железную дорогу. У нас сегодня популярны тиктокеры и блогеры. Но и, работая в сфере перевозок, люди часто совмещают труд и творчество. Многие машинисты ведут различные видеодневники. Тут, главное — договориться с начальством. Оно часто идет навстречу своим сотрудникам.
Сколько платят на железной дороге?
По данным аналитиков агентства Head Hunter, с начала 2021 года в России было открыто около 1100 вакансий для машинистов в железнодорожных перевозках. Из них 10% — в Кемеровской области, 7% — в Свердловской области, 6% — в Санкт-Петербурге, 5% — в Москве, 5% — в Челябинской области.
На одну вакансию машиниста в среднем приходится 2,8 резюме, что говорит о нехватке кадров в этой сфере: работодатели почти лишены выбора, и найти подходящего специалиста очень непросто.
Средние предлагаемые зарплаты:
• машинист (70% вакансий) — 56,3 тысячи рублей;
• помощник машиниста (28% вакансий) — 52,3 тысячи рублей;
• машинист-инструктор (2% вакансий) — 68 тысяч рублей.
Требования к опыту:
• 58% вакансий машинистов предполагают опыт работы от года до трех, 18% — более трех, остальные подходят специалистам без опыта;
• 67% вакансий помощников машиниста не требуют опыта работы;
• 50% вакансий машинистов-инструкторов требуют опыт работы от года до трех лет, остальные — более трех лет.
Топ-15 вакансий для машинистов ЖД с самыми высокими зарплатами:
- Машинист тепловоза,
130 000руб. на руки.
- Машинист электровоза (тепловоза), от
95 000до 125 000руб. до вычета налогов.
- Машинист автомотрисы, от
90 000до 110 000руб. на руки.
- Помощник машиниста тепловоза,
100 000руб. на руки.
- Машинист электропоезда (маневровое движение), от
80 000руб. до вычета налогов.
- Машинист железнодорожной строительной машины,
80 625руб. до вычета налогов.
- Помощник машиниста тепловоза/электровоза (Киевский), от
70 000руб. на руки.
- Машинист электропоезда (Комсомольская), от
70 000руб. до вычета налогов.
- Машинист электропоезда, от
70 000руб. на руки.
- Машинист тепловоза, от
67 000руб. до вычета налогов.
- Машинист тепловоза, от
65 000руб. до вычета налогов.
- Машинист тепловоза (Киселевский район), от
62 228руб. до вычета налогов.
- Помощник машиниста дизель-поезда (Московско-Тульское направление), до
83 000руб. до вычета налогов.
- Машинист электровоза, от
60 000до 80 000руб. до вычета налогов.
- Машинист тепловоза, от
60 000руб. на руки.