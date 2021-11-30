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Ведешь поезд, а он следит, чтобы ты не заснул: как работают машинисты на современной железной дороге

Рассказываем, в каких условиях трудятся те, кто ежедневно возит тысячи людей

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Два десятилетия назад, когда страна переходила на рыночную экономику, в России прочно укоренился стереотип о том, что рабочие профессии — это непомерно тяжелый труд с маленькой зарплатой и отсутствием перспектив. Многие отрасли в то время переживали не лучшие времена: это и промышленность, и энергетика, и транспорт.

Но прошли годы, и сегодня крупные предприятия двигают экономику страны за счет рабочих рук. Более того, рабочие профессии стали рассматриваться, как залог стабильности и хорошей оплаты труда.

Большие изменения в последнее время произошли и в сфере железнодорожных перевозок, куда пришли новые технологии. Молодой машинист Константин Хамидулин рассказал, как пошел учиться водить электровозы, как проходят его рабочие смены, и почему он дорожит своей профессией.

Не сомневался в выборе

На железную дорогу Константин пошел по стопам отца, который тоже был машинистом. Молодой человек закончил кафедру тяги в Уральском государственном университете путей сообщения. В 2014 году он устроился в локомотивное депо. Пару лет Константин проработал помощником машиниста, а уже с 2016 года стал самостоятельно водить электровоз.

— В других сферах учиться, может быть, и проще, но у меня не было к ним интереса. Мне нужны были знания по электрооборудованию. Я хотел быть причастным к перевозкам, которые всегда нужны людям, нужно было ощущать, что я несу большую ответственность.

По словам Константина, в студенчестве сложностей в обучении не возникало. Программу вели опытные инструкторы-машинисты, а технические занятия проводили на базе депо. Поэтапное обучение в дортехшколе продолжилось и после того, как молодой человек устроился в РЖД. В настоящее время 30-летний мужчина уже успел получить первый (и высший) класс квалификации среди машинистов.

— На железной дороге очень жестко относятся к здоровью. У нас ежегодная медкомиссия, где мы проходим всех врачей. Мой график такой: сутки дома, сутки — на работе. Ездим мы до Тюмени, Перми, Кургана, Балезино (поселок в Удмуртии). Максимум я отъезжаю от дома на расстояние до 600 километров.

Максимальная длительность рабочей смены с помощником у Константина составляет 12 часов. Если машинист работает на линии один, то это рабочее время сокращают до 8 часов.

— Машинист — это рабочая профессия. Но при этом нам созданы все условия. Современные локомотивы вполне комфортны. В них, например, есть кондиционер, холодильник, плитка. А в специальных бригадных домах можно отдохнуть, пообедать, помыться и поспать.

В современных локомотивах много автоматики. В основном, роль машиниста сводится к контролю за скоростью, путями и контактной сетью. При этом умная техника умеет контролировать и человека, который ей управляет.

— На руке у меня есть специальные электронные часы, которые называются ТСКБМ. Их задача — следить за тем, как я бодрствую, и насколько я сосредоточен на управлении. Если машиниста вдруг начинает клонить в сон, изменяется натяжение кожи. Тогда система подает звуковой сигнал. Если машинист не реагирует на него, автоматика останавливает поезд.

Работа на железной дороге — это стабильность

Сам Константин согласен с тем, что кадров в рабочих профессиях сегодня не хватает. В стране много блогеров и тиктокеров, но нужны и те, кто будет возить людей из города в город и доставлять грузы, обеспечивая работу экономики.

— Для молодежи работа на железной дороге, я считаю, хороша своей стабильностью. В 2020 году из-за пандемии многие стали терять работу, особенно те, кто работал в сфере развлечения и услуг. На железной дороге такого кризиса не было. У нас всегда строго исполняются отпуска и социальные пакеты. Есть выплаты при рождении ребенка. У машиниста и помощника 42 дня отпуска в год. Это компенсация за ночные поездки и за вибрацию. Нам дают санатории и путевки. Есть бесплатный проезд к месту отдыха для машиниста и его детей.

По словам мужчины, в его профессии есть место даже романтике.

— Рассветы и закаты из кабины — это то, что не передать словами. Тот, кто хоть раз водил поезд, меня поймет. В зимнее время я всегда любуюсь заиндевевшими на холоде ветками деревьев. Да, есть определенная трудность с графиком работы, потому что, работая в РЖД, ты часто находишься в поездках. Но, по моим наблюдениям, многие из тех, кто раньше увольнялся, часто возвращались обратно на железную дорогу. У нас сегодня популярны тиктокеры и блогеры. Но и, работая в сфере перевозок, люди часто совмещают труд и творчество. Многие машинисты ведут различные видеодневники. Тут, главное — договориться с начальством. Оно часто идет навстречу своим сотрудникам.

Сколько платят на железной дороге?


По данным аналитиков агентства Head Hunter, с начала 2021 года в России было открыто около 1100 вакансий для машинистов в железнодорожных перевозках. Из них 10% — в Кемеровской области, 7% — в Свердловской области, 6% — в Санкт-Петербурге, 5% — в Москве, 5% — в Челябинской области.

На одну вакансию машиниста в среднем приходится 2,8 резюме, что говорит о нехватке кадров в этой сфере: работодатели почти лишены выбора, и найти подходящего специалиста очень непросто.

Средние предлагаемые зарплаты:

• машинист (70% вакансий) — 56,3 тысячи рублей;

• помощник машиниста (28% вакансий) — 52,3 тысячи рублей;

• машинист-инструктор (2% вакансий) — 68 тысяч рублей.

Требования к опыту:

СЮЖЕТ

Кем быть через 10 лет?Кем быть через 10 лет?

• 58% вакансий машинистов предполагают опыт работы от года до трех, 18% — более трех, остальные подходят специалистам без опыта;

• 67% вакансий помощников машиниста не требуют опыта работы;

• 50% вакансий машинистов-инструкторов требуют опыт работы от года до трех лет, остальные — более трех лет.

Топ-15 вакансий для машинистов ЖД с самыми высокими зарплатами:


  1. Машинист тепловоза, 130 000 руб. на руки.

  2. Машинист электровоза (тепловоза), от 95 000 до 125 000 руб. до вычета налогов.

  3. Машинист автомотрисы, от 90 000 до 110 000 руб. на руки.

  4. Помощник машиниста тепловоза, 100 000 руб. на руки.

  5. Машинист электропоезда (маневровое движение), от 80 000 руб. до вычета налогов.

  6. Машинист железнодорожной строительной машины, 80 625 руб. до вычета налогов.

  7. Помощник машиниста тепловоза/электровоза (Киевский), от 70 000 руб. на руки.

  8. Машинист электропоезда (Комсомольская), от 70 000 руб. до вычета налогов.

  9. Машинист электропоезда, от 70 000 руб. на руки.

  10. Машинист тепловоза, от 67 000 руб. до вычета налогов.

  11. Машинист тепловоза, от 65 000 руб. до вычета налогов.

  12. Машинист тепловоза (Киселевский район), от 62 228 руб. до вычета налогов.

  13. Помощник машиниста дизель-поезда (Московско-Тульское направление), до 83 000 руб. до вычета налогов.

  14. Машинист электровоза, от 60 000 до 80 000 руб. до вычета налогов.

  15. Машинист тепловоза, от 60 000 руб. на руки.

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железная дорогалокомотивмашинист
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