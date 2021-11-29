Мэрия признала дорожные дефекты на свежеотремонтированной улице Ватутина — что теперь будет

Мэрия Новосибирска выявила дефекты на отремонтированной в прошедшем сезоне улице Ватутина.
17 ноября НГС рассказывал о ремонте улицы — там обнаружились повреждения дорожного полотна. НГС обратился в мэрию Новосибирска с вопросами о проведении лабораторных испытаний уложенного асфальта и исправлении дефектов. Также был приложен список разрушений дороги с указанием конкретных адресов. Власти сообщили, что дефекты подтвердились, подрядчику выдано предписание.
— 16 ноября 2021 г. проведено обследование участка, в том числе с отбором проб, на котором визуально зафиксированы разрушения свежеуложенного покрытия. Совместно с представителем подрядной организации составлен акт, направлена претензия на устранения выявленных замечаний в срок до 21 ноября 2021 г. (литым асфальтобетоном), в срок до 29 апреля 2022 г. — горячим асфальтобетоном согласно требованиям проектно-сметной документации. Приемка работ будет осуществлена только после полного устранения всех выявленных замечаний. В случае выявления несоответствия физико-механических показателей на объектах работы не принимаются и не оплачиваются, — рассказали в пресс-центре мэрии.
В представленном акте о выявленных дефектах перечислены те разрушения, о которых сообщал НГС, но не все. В частности, ничего не сказано о разрушениях в районе улицы Новогодней. Общая площадь дефектного покрытия — 4440 квадратных метров.
Подрядчиком по этой улице является компания «Новосибирскавтодор» с конечным сроком исполнения 12 августа 2022 года, то есть в два этапа. Стоимость госконтракта составляет 276 миллионов рублей. В план работ входит полная реконструкция улицы Ватутина от улицы Широкой до улицы Мира.
АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, его выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. В портфеле компании — 1152 государственных контракта на общую сумму 127 миллиардов рублей.
В самом «Новосибирскавтодоре» на вопросы НГС о причинах разрушений полотна ответить не смогли, но уточнили, что при установлении фактов некачественного выполнения работ к партнерам-субподрядчикам будут приняты меры.
Как новый асфальт на Ватутина за 276 миллионов рублей начал крошиться? Угадайте, кто в этом виноват.