Мэрия признала дорожные дефекты на свежеотремонтированной улице Ватутина — что теперь будет

Мэрия Новосибирска выявила дефекты на отремонтированной в прошедшем сезоне улице Ватутина.

17 ноября НГС рассказывал о ремонте улицы — там обнаружились повреждения дорожного полотна. НГС обратился в мэрию Новосибирска с вопросами о проведении лабораторных испытаний уложенного асфальта и исправлении дефектов. Также был приложен список разрушений дороги с указанием конкретных адресов. Власти сообщили, что дефекты подтвердились, подрядчику выдано предписание.



— 16 ноября 2021 г. проведено обследование участка, в том числе с отбором проб, на котором визуально зафиксированы разрушения свежеуложенного покрытия. Сов­местно с представителем подрядной организации составлен акт, направлена претен­зия на устранения выявленных замечаний в срок до 21 ноября 2021 г. (литым асфальто­бетоном), в срок до 29 апреля 2022 г. — горячим асфальтобетоном согласно требованиям проектно-сметной документации. Приемка работ будет осуществлена только после полного устранения всех выявленных замечаний. В случае выявления несоответствия физико-механических показателей на объектах работы не принимаются и не оплачиваются, — рассказали в пресс-центре мэрии.