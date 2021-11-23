23 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 73.45
eur 82.77
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Все новости
Все новости

В Новосибирской области водителей попросили не выезжать на трассы из-за плохой погоды

На дороги вывели больше тысячи единиц снегоуборочной техники

1 507
11Обсудить

Поделиться

Жителям региона предлагают воспользоваться общественным транспортом

Жителям региона предлагают воспользоваться общественным транспортом

Поделиться

Водителей в НСО попросили воздержаться от поездок по трассам

В Территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области попросили сибиряков не выезжать на трассы из-за плохой погоды.

— Перепады температуры осложнили дорожную обстановку. Просим водителей по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Тех же, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости, — сообщается на сайте ТУАД.

Для борьбы с гололедом и переметами на дороги выведено 1047 единиц техники — это максимум с начала зимы.

Сегодня Новосибирск накрыла метель. Синоптики сообщили, что в ближайшие два дня в городе ожидается снег, а в пятницу — резкое похолодание.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гололедпогода в Новосибирскеснегтрасса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться