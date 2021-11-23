В Новосибирской области водителей попросили не выезжать на трассы из-за плохой погоды

Водителей в НСО попросили воздержаться от поездок по трассам
В Территориальном управлении автомобильных дорог по Новосибирской области попросили сибиряков не выезжать на трассы из-за плохой погоды.
— Перепады температуры осложнили дорожную обстановку. Просим водителей по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Тех же, кому нужен автомобиль, просим быть максимально внимательными, выезжая на дорогу, соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу без необходимости, — сообщается на сайте ТУАД.
Для борьбы с гололедом и переметами на дороги выведено 1047 единиц техники — это максимум с начала зимы.
Сегодня Новосибирск накрыла метель. Синоптики сообщили, что в ближайшие два дня в городе ожидается снег, а в пятницу — резкое похолодание.