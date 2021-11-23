23 ноября вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.45
eur 82.77
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Все новости
Все новости

Минздрав снова усложнит процедуру получения медсправок для водителей

Согласно проекту, «группы риска» будут проходить обязательные лабораторные исследования

5 854
45Обсудить

Поделиться

Минздрав предлагает новые правила для выявления наркозависимых водителей

Минздрав предлагает новые правила для выявления наркозависимых водителей

Поделиться

Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. В нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании.

Если сейчас вся процедура состоит из двух этапов (экспресс-теста на наличие в крови наркотических веществ и лабораторного исследования в случае положительного экспресс-теста), то в дальнейшем, как выяснили в «Коммерсанте», Минздрав предлагает направлять некоторых водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Решение примет нарколог на основании клинической картины.

Специалисты будут обращать внимание сразу на несколько признаков употребления наркотиков: неадекватное поведение, изменение темпа мышления, эмоциональную неустойчивость, бледность, сухость кожи, изменение темпа дыхания и другие. На основании предлагаемого перечня на лабораторное исследование мочи можно будет направить фактически любого человека.

О новых правилах медицинского освидетельствования для водителей в ГИБДД и Минздраве говорят с 2019 года. Пересмотреть систему контроля решили из-за того, что общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а количество выявляемых автомобилистов в наркотическом опьянении остается стабильным: 21–22 тысячи человек в год.

Изначально кандидатов в водители планировали проверять с помощью дорогостоящих CDT-тестов — в некоторых регионах обновления могли спровоцировать рост цен на справки до пяти тысяч рублей. Но после того как Владимир Путин раскритиковал и назвал чушью приказ, повышающий цену на справки для водителей, проект отправили на доработку. Тогда Минздрав отложил до 2021 года проверку водителей на алкоголизм. Но и после этого срок вступления правок в силу переносился несколько раз. Последняя дата — 1 марта 2022 года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

водительводительские прававодительские справкиводительские удостоверениямедосмотрымедицинские справки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться