Минздрав снова усложнит процедуру получения медсправок для водителей

Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. В нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании.
Если сейчас вся процедура состоит из двух этапов (экспресс-теста на наличие в крови наркотических веществ и лабораторного исследования в случае положительного экспресс-теста), то в дальнейшем, как выяснили в «Коммерсанте», Минздрав предлагает направлять некоторых водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Решение примет нарколог на основании клинической картины.
Специалисты будут обращать внимание сразу на несколько признаков употребления наркотиков: неадекватное поведение, изменение темпа мышления, эмоциональную неустойчивость, бледность, сухость кожи, изменение темпа дыхания и другие. На основании предлагаемого перечня на лабораторное исследование мочи можно будет направить фактически любого человека.
О новых правилах медицинского освидетельствования для водителей в ГИБДД и Минздраве говорят с 2019 года. Пересмотреть систему контроля решили из-за того, что общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а количество выявляемых автомобилистов в наркотическом опьянении остается стабильным:
Изначально кандидатов в водители планировали проверять с помощью дорогостоящих CDT-тестов — в некоторых регионах обновления могли спровоцировать рост цен на справки до пяти тысяч рублей. Но после того как Владимир Путин раскритиковал и назвал чушью приказ, повышающий цену на справки для водителей, проект отправили на доработку. Тогда Минздрав отложил до 2021 года проверку водителей на алкоголизм. Но и после этого срок вступления правок в силу переносился несколько раз. Последняя дата —