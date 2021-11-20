В Новосибирске автомобилисты в выходной застряли в 7-балльных пробках

Сегодня, в субботу 20 ноября, в Новосибирске образовались 7-балльные пробки. По данным сервиса 2ГИС, серьезные заторы есть в районах правого и левого берегов.

Движение затруднено на площади Лыщинского, на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на улицах Блюхера, Ватутина, Немировича-Данченко. Также пробка образовалась на площади Труда, улице Станиславского и проезде Энергетиков.