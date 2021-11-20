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В Новосибирске автомобилисты в выходной застряли в 7-балльных пробках

Ситуация затруднена на крупных развязках города

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Автомобилистам приходится долго стоять на дорогах

Автомобилистам приходится долго стоять на дорогах

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В Новосибирске собрались серьезные пробки в выходной

Сегодня, в субботу 20 ноября, в Новосибирске образовались 7-балльные пробки. По данным сервиса 2ГИС, серьезные заторы есть в районах правого и левого берегов.

Движение затруднено на площади Лыщинского, на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на улицах Блюхера, Ватутина, Немировича-Данченко. Также пробка образовалась на площади Труда, улице Станиславского и проезде Энергетиков.

Заторы есть на Тещином языке и в районе «МЕГИ»

Заторы есть на Тещином языке и в районе «МЕГИ»

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На правом берегу автомобилистам приходится стоять на улицах Добролюбова, Большевистской, в районе площади Будагова, Советской, Красном проспекте в районе площади Калинина.

Затор образовался на пересечении улиц Плановой и Дуси Ковальчук

Затор образовался на пересечении улиц Плановой и Дуси Ковальчук

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В Советском районе движение затруднено на дамбе ГЭС и Бердском шоссе.

Небольшая пробка собралась на улице Российской

Небольшая пробка собралась на улице Российской

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Накануне НГС рассказывал о том, как организована уборка снега с дорог в Первомайском районе. Рассказывают, что там ситуация лучше, чем в других. Так ли это, выяснил авторедактор Дмитрий Косенко.

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автомобилистызаторпробка
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