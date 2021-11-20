В Новосибирске автомобилисты в выходной застряли в 7-балльных пробках

В Новосибирске собрались серьезные пробки в выходной
Сегодня, в субботу 20 ноября, в Новосибирске образовались
Движение затруднено на площади Лыщинского, на Октябрьском мосту в сторону левого берега, на улицах Блюхера, Ватутина, Немировича-Данченко. Также пробка образовалась на площади Труда, улице Станиславского и проезде Энергетиков.
На правом берегу автомобилистам приходится стоять на улицах Добролюбова, Большевистской, в районе площади Будагова, Советской, Красном проспекте в районе площади Калинина.
В Советском районе движение затруднено на дамбе ГЭС и Бердском шоссе.
Накануне НГС рассказывал о том, как организована уборка снега с дорог в Первомайском районе. Рассказывают, что там ситуация лучше, чем в других. Так ли это, выяснил авторедактор Дмитрий Косенко.