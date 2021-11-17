«Мы считаем это достижением»: в мэрии назвали длину трамвайных путей, отремонтированных в 2021 году

В этом году в Новосибирске отремонтировали 2,5 километра путей на улице Волочаевской — это четверть от нормы. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.



— В этом году мы впервые вышли на объемы капитального ремонта в 2,5 километра в однопутном исчислении — ремонт шел по улице Волочаевской. Потратили порядка 63 миллионов руб. Четверть от нормы, но на фоне последних лет мы считаем это достижением. На следующий год мы заказали проектную документацию на ремонт 2,9 километра, то есть чуть больше, чем в этом году, — рассказал Михаил Никулин.

