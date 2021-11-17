«Мы считаем это достижением»: в мэрии назвали длину трамвайных путей, отремонтированных в 2021 году

В Новосибирске отремонтировали 2,5 километра трамвайных путей
В этом году в Новосибирске отремонтировали 2,5 километра путей на улице Волочаевской — это четверть от нормы. Об этом в интервью НГС рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.
— В этом году мы впервые вышли на объемы капитального ремонта в 2,5 километра в однопутном исчислении — ремонт шел по улице Волочаевской. Потратили порядка 63 миллионов руб. Четверть от нормы, но на фоне последних лет мы считаем это достижением. На следующий год мы заказали проектную документацию на ремонт 2,9 километра, то есть чуть больше, чем в этом году, — рассказал Михаил Никулин.
По его словам, сегодня в Новосибирске примерно 30% участков трамвайных путей в критическом состоянии. Каждый год по нормативам нужно капитально ремонтировать минимум 10 километров в однопутном исчислении (то есть путь в одну сторону), соответственно, пять километров двухпутных линий в год.
— Это чтобы за пять лет уйти от проблемы аварийного состояния путей, фактически предельного износа, а за последующие пять лет выйти на более-менее качественный уровень путей, — уточнил замначальника управления.
Он отметил, что ремонт дороги и трамвайных путей желательно делать одновременно, в рамках единого проекта. В этом году это удалось сделать на Волочаевской. В следующем году так планируют делать на Сибиряков-Гвардейцев.
— К сожалению, делать ремонт одновременно до последнего времени нам не позволяли федеральные нормативы, и мы считаем их неправильными, устаревшими. Например, по национальному проекту «БКД» мы имеем право делать дорогу, но не имеем права делать трамвайные пути, которые тоже являются элементом дороги, — рассказал Михаил Никулин. — Несколько раз мы обращались в Министерство транспорта РФ и другие федеральные структуры совместно с рядом городов. Нас услышали. На сегодняшний день эти нормы подлежат корректировке, и в ближайшем будущем будет разрешено тратить деньги дорожного фонда на трамвайные пути. В том числе средства по проекту «БКД». Но опять же есть оговорка: если по трамвайным путям разрешается проезд автомобильного транспорта. Эффективность трамвая как вида транспорта при смешанном движении по трамвайным путям теряется полностью.
По словам Михаила Никулина, вся система трамвая в Новосибирске оценивается в сумму 35–37 миллиардов. Это капитальная замена, реконструкция всего путевого и энергохозяйства трамваев в городе (это 23 тяговые подстанции — то, что не видно пассажирам). Перестройка каждой подстанции стоит до 150 миллионов рублей. Это 1000 километров кабельных сетей. Это контактные сети, опоры контактных сетей, замена путей. Дальше — строительство новых участков, о которых я уже сказал, это масштабная реконструкция двух оставшихся депо (особенно в плачевном состоянии находится правобережное, левобережное — поновее). Плюс покупка и замена подвижного состава на двухкабинный.
Полный текст интервью можно почитать здесь. В 2019 году мэр Анатолий Локоть говорил о том, что нужно срочно ремонтировать трамвайные пути, в том числе по технологиям других городов. Иначе в трамвае не будет смысла.