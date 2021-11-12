Скандал в автобусе: пассажира выгнали, потому что он хотел рассчитаться картой

В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса, потому что он не смог рассчитаться наличкой.



Ситуация произошла 12 ноября в автобусе № 34 (вокзал Новосибирск-Главный — ул. Тюленина). Кондуктор и водитель объяснили пассажиру, что у них нет оборудования, которое принимает банковские карты, и попросили выйти, если он не рассчитается наличными.