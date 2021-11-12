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Скандал в автобусе: пассажира выгнали, потому что он хотел рассчитаться картой

Перевозчик извинился и обещал пожизненный проезд мужчине, если ситуация повторится

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Перевозчики говорят, что, если нет терминалов для карт, проезд бесплатный

Перевозчики говорят, что, если нет терминалов для карт, проезд бесплатный

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В Новосибирске пассажир не смог рассчитаться в автобусе наличкой и его высадили

В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса, потому что он не смог рассчитаться наличкой.

Ситуация произошла 12 ноября в автобусе № 34 (вокзал Новосибирск-Главный — ул. Тюленина). Кондуктор и водитель объяснили пассажиру, что у них нет оборудования, которое принимает банковские карты, и попросили выйти, если он не рассчитается наличными.

— Я часто езжу на этом маршруте от площади Калинина по Богдана Хмельницкого в сторону стадиона «Сибирь». И вот на некоторых маршрутах, не только на 34-м, не принимают карты. Но если не принимают, то и не требуют с меня оплаты. А в этот раз заставили выйти, — рассказал НГС Артем, пассажир автобуса № 34. — Кондуктор сказала водителю, что не поедем, и пассажиры начали жаловаться, поэтому мне пришлось выйти.

По его словам, он предложил перевести деньги на карту, но кондуктор отказалась.

По данным ЦУГАЭТ, в Новосибирске две компании, которые обслуживают маршрут 34. Этот автобус числится у перевозчика ИП Полнарева О. М.

В компании сказали, что у них есть безналичный расчет, и в случае неполадок с терминалами, когда пассажир не может рассчитаться по безналу, проезд бесплатный. А именно этот автобус (пассажир сфотографировал номер) принадлежит арендатору, и перевозчик попросил передать пассажиру номер диспетчера.

— Мы свяжемся и разберемся, как это происходило на самом деле. Нам надо с чем-то обращаться к нашему, так скажем, арендатору, — уточнил диспетчер.

Через несколько минут пассажир дозвонился до представителей перевозчика.

— Они извинились, сказали, что никуда не нужно деньги переводить. И попросили оставить их номер. Сказали, что, если еще раз такое повторится, я буду на их маршруте всегда ездить бесплатно, — рассказал пассажир автобуса.

Недавно на НГС выяснял у работников общественного транспорта, почему в автобусах часто не работают терминалы и пассажиров просят платить наличкой.

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терминалыобщественный транспортбезналичный расчет в транспорте
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