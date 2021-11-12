Скандал в автобусе: пассажира выгнали, потому что он хотел рассчитаться картой

В Новосибирске пассажир не смог рассчитаться в автобусе наличкой и его высадили
В Новосибирске пассажира выгнали из автобуса, потому что он не смог рассчитаться наличкой.
Ситуация произошла 12 ноября в автобусе
— Я часто езжу на этом маршруте от площади Калинина по Богдана Хмельницкого в сторону стадиона «Сибирь». И вот на некоторых маршрутах, не только на
По его словам, он предложил перевести деньги на карту, но кондуктор отказалась.
По данным ЦУГАЭТ, в Новосибирске две компании, которые обслуживают маршрут 34. Этот автобус числится у перевозчика ИП
В компании сказали, что у них есть безналичный расчет, и в случае неполадок с терминалами, когда пассажир не может рассчитаться по безналу, проезд бесплатный. А именно этот автобус (пассажир сфотографировал номер) принадлежит арендатору, и перевозчик попросил передать пассажиру номер диспетчера.
— Мы свяжемся и разберемся, как это происходило на самом деле. Нам надо с чем-то обращаться к нашему, так скажем, арендатору, — уточнил диспетчер.
Через несколько минут пассажир дозвонился до представителей перевозчика.
— Они извинились, сказали, что никуда не нужно деньги переводить. И попросили оставить их номер. Сказали, что, если еще раз такое повторится, я буду на их маршруте всегда ездить бесплатно, — рассказал пассажир автобуса.
Недавно на НГС выяснял у работников общественного транспорта, почему в автобусах часто не работают терминалы и пассажиров просят платить наличкой.