Как в Москве: новосибирцы смогут оплачивать проезд картой «Тройка» (от автобуса до электрички)

В Новосибирске можно будет рассчитываться в транспорте картой «Тройка»
Оплатить проезд картой «Тройка» новосибирцы смогут уже с ноября. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Также новость появилась в телеграм-канале «Дептранс Москвы».
— Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подписали соглашение о совместной работе по реализации единой системы транспортного обслуживания населения, — сообщили в правительстве Новосибирской области. — Речь идет в том числе об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве.
Таким образом, новосибирец сможет оплачивать «Тройкой» проезд в Москве, а у москвичей будет возможность пользоваться транспортной картой в Новосибирске. Систему начнут тестировать в ноябре. Автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, которые смогут принимать карту «Тройка» вместе с банковскими картами.
Карта «Тройка» — это электронная транспортная карта Москвы. Изначально выглядела как пластиковая карта синего цвета с изображением трех белых коней либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо празднику или событию. Стоимость «Тройки» в 2021 году — 50 рублей, которые возвращаются при прекращении использования. Картой можно оплатить проезд в любом городском транспорте. Пополнить счет можно через терминал, в кассе метрополитена, с банковской карты через интернет, с помощью мобильного приложения, через СМС.
— Нововведение позволит включить в билетную систему пригородный транспорт, станет драйвером роста туристического потока и повысит прозрачность транспортной сферы, — считают в правительстве региона.
Пока пилотный проект запускают на три месяца, по результатам примут решение о дальнейшей работе.
— Следуя опыту столицы, регионы приходят к существенному упрощению работы транспортной инфраструктуры. Проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области, — приводит цитату заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта телеграм-канал «Дептранс Москвы».
Пока в новосибирском транспорте можно рассчитаться банковскими картами и транспортными картами ЕТК. Сейчас в общественном транспорте устанавливают валидаторы, с помощью которых можно оплатить проезд по картам.