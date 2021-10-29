Как в Москве: новосибирцы смогут оплачивать проезд картой «Тройка» (от автобуса до электрички)

Пока пилотный проект запускают на три месяца, по результатам примут решение о дальнейшей работе.

— Следуя опыту столицы, регионы приходят к существенному упрощению работы транспортной инфраструктуры. Проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области, — приводит цитату заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта телеграм-канал «Дептранс Москвы».

Пока в новосибирском транспорте можно рассчитаться банковскими картами и транспортными картами ЕТК. Сейчас в общественном транспорте устанавливают валидаторы, с помощью которых можно оплатить проезд по картам.

