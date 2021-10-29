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В правительстве Новосибирской области рассказали, на каких машинах возят губернатора и министров

Всего в распоряжении обладминистрации 131 автомобиль

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Помимо машин для крупных чиновников, в распоряжении правительства региона есть спецтехника

Помимо машин для крупных чиновников, в распоряжении правительства региона есть спецтехника

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Стали известны марки служебных машин губернатора Новосибирской области

В распоряжении правительства Новосибирской области находится более 100 автомобилей. При этом средний износ техники — 79,8%.

— В автохозяйстве ГКУ НСО «Хозяйственное управление» находится 131 единица техники. Из них легковые автомобили в количестве 103 единиц, автобусы — 12, грузовые автомобили — 8, спецтехника, — 8, — сообщили в управлении делами губернатора и правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

Часть машин используют для уборки территории рядом со зданиями, которые находятся под управлением регионального правительства.

Для передвижения губернатора используют автомобиль Lexus 2013 года выпуска и резервный Mercedes-Benz. Для министров предназначены машины Toyota Camry 2005–2014 годов выпуска.

В октябре прошлого года стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть сократил количество автомобилей в автопарке для своего передвижения. А весной корреспонденты НГС побывали в гараже мэрии Новосибирска. Посмотрите, на каких машинах ездят чиновники.

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