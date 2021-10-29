В правительстве Новосибирской области рассказали, на каких машинах возят губернатора и министров

В распоряжении правительства Новосибирской области находится более 100 автомобилей. При этом средний износ техники — 79,8%.



— В автохозяйстве ГКУ НСО «Хозяйственное управление» находится 131 единица техники. Из них легковые автомобили в количестве 103 единиц, автобусы — 12, грузовые автомобили — 8, спецтехника, — 8, — сообщили в управлении делами губернатора и правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.



Часть машин используют для уборки территории рядом со зданиями, которые находятся под управлением регионального правительства.

