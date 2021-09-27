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«Апокалипсис на дороге»: на левом берегу Новосибирска водители встали в глухую пробку

Внутри заторов произошло много мелких аварий

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Так выглядит пересечение Советского шоссе и улицы Петухова

Так выглядит пересечение Советского шоссе и улицы Петухова

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На левом берегу водители Новосибирска застряли в пробке

Вечером в понедельник, 27 сентября, в Новосибирске растянулись длинные заторы на улицах Петухова, Ватутина и Советском шоссе.

В группе паблика «АСТ-54» сообщается, что одной из причин транспортного коллапса могло стать ДТП на выезде из жилмассива «Матрешкин двор» — там в грязи застряла фура. По данным карт 2ГИС, несколько часов назад на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова произошла авария, которая полностью перекрыла движение в одном из направлений. Также за это время внутри пробки случилось несколько мелких ДТП.

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Водители возмущаются из-за сложившейся ситуации:

— Апокалипсис на дороге. Такой капец давно не видел.

— С Хилка до переезда 3,5 часа ехал...

— Обменяю «Ипсум» на «Жигули» поближе к «Винапу».

— Боже, что за…?! Я умру с голода в этой пробке.

При этом 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 1 балл — дороги свободны.

На прошлой неделе на выезде из Новосибирска образовался гигантский затор — люди стояли почти без движения несколько часов.

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ДТПаварияпробка
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