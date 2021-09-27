«Апокалипсис на дороге»: на левом берегу Новосибирска водители встали в глухую пробку

Вечером в понедельник, 27 сентября, в Новосибирске растянулись длинные заторы на улицах Петухова, Ватутина и Советском шоссе.

В группе паблика « АСТ-54 » сообщается, что одной из причин транспортного коллапса могло стать ДТП на выезде из жилмассива «Матрешкин двор» — там в грязи застряла фура. По данным карт 2ГИС, несколько часов назад на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова произошла авария, которая полностью перекрыла движение в одном из направлений. Также за это время внутри пробки случилось несколько мелких ДТП.