«Апокалипсис на дороге»: на левом берегу Новосибирска водители встали в глухую пробку

На левом берегу водители Новосибирска застряли в пробке
Вечером в понедельник, 27 сентября, в Новосибирске растянулись длинные заторы на улицах Петухова, Ватутина и Советском шоссе.
В группе паблика «
Водители возмущаются из-за сложившейся ситуации:
— Апокалипсис на дороге. Такой капец давно не видел.
— С Хилка до переезда 3,5 часа ехал...
— Обменяю «Ипсум» на «Жигули» поближе к «Винапу».
— Боже, что за…?! Я умру с голода в этой пробке.
При этом 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 1 балл — дороги свободны.
На прошлой неделе на выезде из Новосибирска образовался гигантский затор — люди стояли почти без движения несколько часов.