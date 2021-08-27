Уже не мечтают о дворцах с золотыми унитазами? Выясняем, где в России живут самые жадные гаишники

Петр Шкуматов: «По сравнению с тем, что было 20 лет назад, коррупция вообще исчезла»

Петр Шкуматов — координатор движения «Общество Синих Ведёрок», популярный блогер, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» — уверен, что, несмотря на все скандалы, коррупции на дорогах стало в разы меньше. Наш разговор об этом:



— Многие водители считают, что уровень коррупции на дорогах со стороны ГИБДД сошел на нет или существует в очень небольших количествах, речь о периоде 15–20 лет. По вашим оценкам, как обстоят дела? Прогресс в этой области заметен?



— Ну да, да. Я могу сказать, что, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, у нас коррупция вообще исчезла. Просто с каждым годом всё меньше-меньше-меньше, и если посмотреть на последние скандалы, то это уже приобретает сегментарную и региональную специфику. Это недавний случай со Ставрополем и так далее. Смысл в том, что если посмотреть в целом на страну, то всё очень хорошо, но локально есть проблемы, они никуда не уходили — в основном это, конечно, южные регионы, специфические. Нельзя сказать, что проблема исчезла, но она резко уменьшилась.



— Она перестает быть системной, перестает быть «философией партии»? Раньше ведь чуть ли не обязанность у гаишника была брать взятки?



— Да-да-да, вы правильно сказали, из системного явления оно превратилось во фрагментарное. Целостная система поборов — она исчезла. Причем много лет назад.



— Какие факторы на это повлияли?



— Это сложно сказать. Факторов много. Реформы того же Колокольцева, последовательно, шаг за шагом коррупционные проявления подавлялись, с ними боролись, с каждым годом становилось всё меньше, это касается и полиции вообще. В результате нельзя выделить прямо один или два фактора.



— Распространение камер помогло? Ведь скорость была популярной причиной для «развода»?



— Нет. Самая популярная причина — встречка. Вообще самые популярные взяткоемкие нарушения всегда были связаны с лишением прав. Чем жестче наказание, тем больше вероятность подобных ситуаций. Это к слову о том, что жесткость наказания иногда ведет к обратному эффекту. Когда люди кричат в праведном гневе, мол, давайте лишать, лишать пожизненно, их и внуков их, эти замечательные люди в белых одеждах не понимают, что результатом таких ужесточений являются возросшая цена за решение вопроса и больший интерес для участников решить всё неформально, в итоге страдают те, у кого денег нет.



— Например, за выезд на встречку раньше было безальтернативное лишение прав, а теперь как вариант — 5000 рублей...



— Абсолютно, и это привело к тому, что количество взяток в истории со встречкой резко уменьшилось. Сейчас лишают только тех, у кого большой послужной список.



— А сокращение численности сотрудников ГИБДД — их ведь банально меньше стало на дорогах — повлияло?



— Это повлияло просто потому, что людей стало меньше, именно самих инспекторов, но на коррупцию это вряд ли повлияло. Хотя контроль за движением стал более эпизодическим: это рейдовая схема, когда проходит рейд и две недели ловят за непристегнутые ремни, следующий рейд по правилам перевозки детей и так далее. Это всё следствие недостаточности личного состава, когда их сокращали, перегнули палку, и численность нужно увеличивать, сейчас в некоторых регионах их не хватает.



— Правильно ли говорить, что наиболее коррупционно емкая категория водителей — это пьяные водители, фокус на них сместился?



— Ну нет, скорее. Сейчас цена вопроса за решение пьянки — десятки тысяч рублей. Далеко не у всех водителей такие деньги есть, а за меньшее никто вляпываться не хочет. Если человек сильно пьян, он и за большие деньги не откупится. Это один из сегментов, но это не означает, что когда нетрезвого ловят, то сразу ему прайс озвучивают. Если у человека есть в загашнике большая сумма, он может попытаться решить вопрос. Но такси стоит 200–400 рублей, вся эта пьяная история в 100 раз дороже, зачем? Люди умеют считать деньги, у нас количество ДТП с пьяными и количество пьяных за рулем снижается, а вот так группа людей, которые не учатся ничему, они повторно попадают и получают уже уголовное наказание. За счет работы с группами риска ГИБДД удалось переломить тенденцию, и она пошла на спад.