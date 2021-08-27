Уже не мечтают о дворцах с золотыми унитазами? Выясняем, где в России живут самые жадные гаишники

МВД страны, а именно подразделение ГИБДД, продолжают сотрясать коррупционные скандалы. После ставропольского дворца главного гаишника, который многие назвали пародией на Лувр, целая преступная группировка обнаружилась в башкирской ГИБДД. Семеро бывших ее сотрудников подозревают в организации и участии в преступном сообществе. Как сообщает UFA1.RU, инспекторы отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения: оформляли необходимые документы от взяткодателя или его посредника для допуска к сдаче экзамена на право управления машиной, отвечали за непосредственную сдачу теоретической части экзамена без фактической проверки знаний ПДД, а также сдачу практических этапов экзамена на автодроме и в городе без проверки навыков управления автомобилем.
— Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества, — сообщили в пресс-службе МВД республики.
До этого начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков, которого подозревают в незаконном приобретении имущества на 44 миллиона рублей, подался в бега, и его правоохранители до сих пор не могут найти.
И похоже, не только в ГИБДД Башкирии и на Ставрополье продолжает процветать взяточничество, хотя многие водители и отмечают, что его в стране стало гораздо меньше, но искоренить его совсем вряд ли получится. Журналисты Сети городских порталов посмотрели, что происходит в разных регионах страны.
Екатеринбург: «Деньги передают командиру»
Вообще тема взяток деликатная и болезненная, и из нескольких человек в разных городах Урала, как отмечают журналисты E1.RU, только один сотрудник решился назвать расценки, согласившись пообщаться на условиях анонимности.
— За всех не скажу, но у наших тоже есть расценки. Пьяные водители — 20–25 тысяч рублей. Езда без прав — 5 тысяч рублей. Права сделать, ничего не сдавая, — 90 тысяч. Экзамены на права — 30 тысяч рублей, — сообщил собеседник E1.RU. — По мелким нарушениям не берут в принципе. Слишком много риска и не стоит овчинка выделки. Слишком много шансов «влететь». Права вернуть или штраф отменить — такого нет вообще. Но у нас с экипажей требуют, чтобы каждую смену привозили по 2 тысячи рублей. Деньги передают наличными командиру взвода. Это просто за то, чтобы ты спокойно работал.
Если не приносить денег, по словам собеседника, служба станет заметно сложнее: начнут отправлять «дорабатывать», нагружать дополнительными обязанностями, лишать премий, испортится отношение. Могут отправить работать на маршрут патрулирования без служебной машины, чтобы ты добирался пешком.
— «Доработка» означает следующее: если по окончании своей смены (восьмичасовой) у тебя не сделан план по нарушителям, то ты продолжаешь работать, пока его не сделаешь. Например, надо за смену десять пешеходов, три светофора, два детских кресла, а если грубых нарушителей не поймал, то, пока этого не сделаешь, домой не едешь, — сообщил собеседник.
По его словам, свои уловки есть и у тех, кто принимает экзамены.
— На теоретическом экзамене за спиной у тебя стоит сотрудник и смотрит, как ты отвечаешь. Если неправильно — бьет по столу два раза, правильно — один раз. Сдать «город» — 15 тысяч рублей. Это напрямую. Если через посредника, то там сумма может быть больше в разы, — сообщил инспектор.
В официальных источниках есть данные, которые позволяют подтвердить некоторые «расценки», действующие у автоинспекторов. Такие цифры, как правило, всплывают во время расследования уголовных дел. Коррумпированных сотрудников ГИБДД ловят оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по области. Часто в этом помогают сами автовладельцы, с которых трясут деньги, и их родственники.
Тюмень: «С богатых берут меньше, чем с бедных»
В Тюмени, как мы помним, тоже был громкий коррупционный скандал и дворцы тоже были. Сейчас руководство сменилось — главу тюменской Госавтоинспекции Александра Селюнина заключили под стражу по делу о взятках. А руководителя межрайонного отдела ГИБДД Михаила Жигалкина оставили в СИЗО до конца лета. Его подозревают в получении взяток и выдаче водительских прав за деньги. Но, видимо, с посадкой одних другие не оставили традиций. Вот что рассказывают 72.RU в полиции, водители-дальнобойщики и таксисты.
— Определенной таксы нет. Всё зависит от благосостояния водителя и его автомобиля. Если это дорогая машина, то автомобилист может быть знаком с кем-то из влиятельных людей, в том числе из ГИБДД, поэтому инспекторы всегда ведут себя аккуратно, при случае много не берут. С простых работяг берут больше, чем с более обеспеченных людей. Так безопаснее для нечестных гаишников. С обеспеченных водителей могут взять 10 тысяч рублей, а вот с бедных за такое же серьезное правонарушение — до 30 тысяч.
За то, что попался пьяным за рулем, а также за другие серьезные нарушения берут в пределах 30 тысяч рублей. Больше всегда берут с северян, потому что у них есть деньги, и с иностранцев из ближнего зарубежья. Можно сказать, это золотая жила. За выезд на встречку в среднем берут 5 тысяч рублей. На взятках мелких нарушений гаишники стараются заработать себе на обед. Берут немного — например, за просроченную страховку или ее отсутствие можно отдать от 200 до 500 рублей. Размер средней небольшой взятки — 1000 рублей. Ценник зависит от ситуации.
Особое внимание уделяют водителям с похмелья и пьяным. Среди своих их называют ТП — «трезвый-пьяный» водитель. Называют их так, потому что непонятно, в каком он конкретно состоянии. Дело в том, что от них, как правило, исходит запах, или такие водители начинают сильно нервничать при проверке документов.
Что касается запаха алкоголя, то бывает так, что даже при продувании в прибор не показывается опьянение, а допустимые промилле.
С ТП есть два развития событий. Первый — развести автомобилиста на отказ от продувания в прибор, поскольку запах может быть мизерный и может показать допустимые значения. Обычно инспекторы говорят такому водителю, мол, ты подписывай отказ от прохождения медосвидетельствования или поездки в областной наркологический диспансер. Скажешь потом, что торопился на работу или по делам. Обычно такое прокатывает.
Второй, более вероятный — забрать с него денег. Человек, понимая, что он с похмелья или в его крови есть запрещенные вещества, запросто отдаст кругленькую сумму, чтобы не лишиться водительского удостоверения. Откупиться в таком случае можно в пределах 30–40 тысяч рублей. В любом варианте инспектор остается в плюсе. Потому что отказ от освидетельствования приравнивается к тому, что полицейский поймал «пьяного». В среднем наряду в месяц по плану нужно составить материал на 2–3 пьяных водителей. Для гаишников ловить пьяных и выгоднее, и прибыльнее.
Если инспектор поймал одного пьяного, то он может больше не утруждаться за смену. Старшему по званию потом можно будет сказать, что занимался с нарушителем и оформлял его.
А вот что говорит дальнобойщик:
— Я езжу по всей России. Могу с уверенностью сказать, что взятки берут везде. Самые наглые и жадные, на мой взгляд, в Краснодарском крае и небольших городах или поселках, их называют «районниками». Там они чаще всего просят на лапу и по максималке. По своему опыту знаю, что коррупция там процветает. Этому способствуют огромный поток машин, транзит, а в сезон — наплыв туристов. Докопаться до проезжающих и найти хоть какое-то нарушение можно запросто, был бы человек, как говорится. Кому хочется разбираться в чужом регионе или по пути на отдых? Легче отдать 500–1000 рублей, и дело с концом. Это как раз средний, так скажем, чек за несерьезные нарушения ПДД.
Если говорить про расценки, то обычное нарушение стоит от 500 до 1000 рублей. Это проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень, остановка в неположенном месте и тому подобное. Нечестных инспекторов, которые могут взять деньги, можно встретить на постах у Саратова, на трассах у Москвы, на постах за Волгоградом. Если нормальные гаишники, то зачем платить штраф, тратить время на заполнение бумаг и так далее, когда можно разобраться сразу на месте? За перегруженные фуры просят от 500 до 1000 рублей.
Если был пьяным за рулем, то за 40–50 тысяч рублей за это можно откупиться. Чаще всего на трассах и за городом взятки, особенно за пьяных, берут поздно вечером или ночью. Также часто решается вопрос через звонок другу. Это значит, что можно связаться с близким человеком из ГИБДД, и он намекнет своим, чтобы тебя отпустили.
Новосибирск: «50 нет, берите 30»
— Пацаны ехали утром на работу, чувак за рулем с похмелья был, остановили. «Иди дунь». Ну он дунул, у него там показало 0,3 промилле. В машине понасобирал денег,
О неофициальных тарифах за нарушения свидетельствуют и конкретные уголовные дела против гаишников, которым не повезло попасться на взятках. Инспектор ДПС требовал у пьяного водителя
Начальник отделения дорожной инспекции получил от коммерческой компании
А это сведения с сайта «Правовая защита автолюбителя», где ведется статистика по фактам получения гаишниками взяток:
- управление ТС водителем в состоянии опьянения (2 факта) —
60 000рублей;
- нарушение на ж/д переезде — 2000 рублей;
- взятка на экзамене в ГИБДД —
18 000рублей.
Кстати, в интернете полно сайтов, предлагающих купить права в Новосибирске с официальным занесением в базу ГИБДД. Цены на массовую категорию В варьируются —
Сами сотрудники ГИБДД говорят, что сейчас масштабы коррупции все-таки серьезно уменьшаются: и контроля стало больше, и зарплаты в принципе позволяют жить без взяток.
— Значительно уменьшилось, на мой взгляд. Люди звонят гражданские по старинке: а как бы права там прикупить да экзамены сдать или номер купить. Я говорю: «Невозможно». Так система настроена сейчас, сплошной контроль, всё прозрачно, я думаю, из-за этого, — говорит бывший инспектор ГИБДД, ушедший на пенсию.
Волгоград: «Сумма начинается от 30 тысяч»
Водитель такси из Волгограда по имени Владимир вообще не видит смысла договариваться с инспекторами:
— Самое грубое нарушение у нас, насколько я знаю, это езда в нетрезвом состоянии. Сумма, как правило, начинается от
Слова таксиста о возможности договориться подтверждает и еще один волгоградец, Александр:
— Каюсь, был случай, остановили с запахом, — рассказывает собеседник. — Спросили, что делать будем: протокол или договариваться. Спросил, что почем. В ответ показали растопыренную пятерню, мол, пять тысяч. Каждому. А их было пять человек. Отказался, в итоге полтора года походил пешком.
Архангельск: «У нас примеров мало, а вот ростовские стригут»
Евгений (имя изменено) часто ездит на своем автомобиле по России. Он любитель активного туризма, жизни и промысла в лесу. Хобби это давнее, поэтому дорога подкидывала разные ситуации. Однако опыт показывает ему, что коррупционная активность на дорогах спала, вот что он рассказал 29.RU:
— У нас в Архангельской области уже много лет не берут, по моему опыту, а вот в Ростовской области — всегда.
На участках дороги был ремонт, нанесена временная разметка, поэтому по постоянной разметке приходилось пересекать сплошную. У них там камера. Останавливают, показывают снимок и говорят: «Положи 20 тысяч вот сюда, и мы тебя прав не лишим, поедешь дальше». В итоге некогда было выяснять, дал 3 тысячи и уехал. С тех пор решил, что нужно включать диктофон при разговоре с такими. Ну и по камерам прав не лишают...
Еще один случай вызывает улыбку, и тоже дело было в Ростовской области:
— Предлагали. Без всяких намеков. Прямо: «Давайте решать на месте». Нарушений не было. Трижды сталкивался: 2013 год, 2018, 2021 год. И всё Ростовская область. Первый раз на трассе. Второй — пост Сальское (Батайское) кольцо. Третий — Аютинский пост. Денег не дали.
Омск и Красноярск: «Трясут дальнобойщиков»
— Часто [выпрашивают]. До любой мелочи могут докопаться. Вот лампочка бокового света, говорят: «Не положено». Просят по-всякому, 500–1000 рублей. Могут и несколько раз в день остановить. Тормозят, и начинается: техосмотр, тормоза проверяют, дай ту бумажку, дай эту, — сетует водитель Юрий из Омска.
Водитель большегруза считает, что сотрудники ДПС намеренно задерживают фуры на длительное время без веской причины, тем самым вынуждая дать взятку. Простои сказываются на скорости доставки грузов, а это один из основных факторов для водителя-дальнобойщика. Такую же версию поддерживают водители из Красноярска, но утверждают, что взяток стало меньше. Это же отмечают в других городах страны. Значит, действительно, коррупция на дорогах перестает быть системой и можно в это верить? А всё, что мы перечислили — исключения, которые подтверждают правило?
Петр Шкуматов: «По сравнению с тем, что было 20 лет назад, коррупция вообще исчезла»
Петр Шкуматов — координатор движения «Общество Синих Ведёрок», популярный блогер, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» — уверен, что, несмотря на все скандалы, коррупции на дорогах стало в разы меньше. Наш разговор об этом:
— Многие водители считают, что уровень коррупции на дорогах со стороны ГИБДД сошел на нет или существует в очень небольших количествах, речь о периоде 15–20 лет. По вашим оценкам, как обстоят дела? Прогресс в этой области заметен?
— Ну да, да. Я могу сказать, что, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, у нас коррупция вообще исчезла. Просто с каждым годом всё меньше-меньше-меньше, и если посмотреть на последние скандалы, то это уже приобретает сегментарную и региональную специфику. Это недавний случай со Ставрополем и так далее. Смысл в том, что если посмотреть в целом на страну, то всё очень хорошо, но локально есть проблемы, они никуда не уходили — в основном это, конечно, южные регионы, специфические. Нельзя сказать, что проблема исчезла, но она резко уменьшилась.
— Она перестает быть системной, перестает быть «философией партии»? Раньше ведь чуть ли не обязанность у гаишника была брать взятки?
— Да-да-да, вы правильно сказали, из системного явления оно превратилось во фрагментарное. Целостная система поборов — она исчезла. Причем много лет назад.
— Какие факторы на это повлияли?
— Это сложно сказать. Факторов много. Реформы того же Колокольцева, последовательно, шаг за шагом коррупционные проявления подавлялись, с ними боролись, с каждым годом становилось всё меньше, это касается и полиции вообще. В результате нельзя выделить прямо один или два фактора.
— Распространение камер помогло? Ведь скорость была популярной причиной для «развода»?
— Нет. Самая популярная причина — встречка. Вообще самые популярные взяткоемкие нарушения всегда были связаны с лишением прав. Чем жестче наказание, тем больше вероятность подобных ситуаций. Это к слову о том, что жесткость наказания иногда ведет к обратному эффекту. Когда люди кричат в праведном гневе, мол, давайте лишать, лишать пожизненно, их и внуков их, эти замечательные люди в белых одеждах не понимают, что результатом таких ужесточений являются возросшая цена за решение вопроса и больший интерес для участников решить всё неформально, в итоге страдают те, у кого денег нет.
— Например, за выезд на встречку раньше было безальтернативное лишение прав, а теперь как вариант — 5000 рублей...
— Абсолютно, и это привело к тому, что количество взяток в истории со встречкой резко уменьшилось. Сейчас лишают только тех, у кого большой послужной список.
— А сокращение численности сотрудников ГИБДД — их ведь банально меньше стало на дорогах — повлияло?
— Это повлияло просто потому, что людей стало меньше, именно самих инспекторов, но на коррупцию это вряд ли повлияло. Хотя контроль за движением стал более эпизодическим: это рейдовая схема, когда проходит рейд и две недели ловят за непристегнутые ремни, следующий рейд по правилам перевозки детей и так далее. Это всё следствие недостаточности личного состава, когда их сокращали, перегнули палку, и численность нужно увеличивать, сейчас в некоторых регионах их не хватает.
— Правильно ли говорить, что наиболее коррупционно емкая категория водителей — это пьяные водители, фокус на них сместился?
— Ну нет, скорее. Сейчас цена вопроса за решение пьянки — десятки тысяч рублей. Далеко не у всех водителей такие деньги есть, а за меньшее никто вляпываться не хочет. Если человек сильно пьян, он и за большие деньги не откупится. Это один из сегментов, но это не означает, что когда нетрезвого ловят, то сразу ему прайс озвучивают. Если у человека есть в загашнике большая сумма, он может попытаться решить вопрос. Но такси стоит 200–400 рублей, вся эта пьяная история в 100 раз дороже, зачем? Люди умеют считать деньги, у нас количество ДТП с пьяными и количество пьяных за рулем снижается, а вот так группа людей, которые не учатся ничему, они повторно попадают и получают уже уголовное наказание. За счет работы с группами риска ГИБДД удалось переломить тенденцию, и она пошла на спад.