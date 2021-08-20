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На Северном объезде собралась 9-километровая пробка в сторону левого берега

Затор продолжает увеличиваться

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Пробки на этом участке собираются очень часто

Пробки на этом участке собираются очень часто

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Жители Новосибирска встали в пробку на Северном объезде

Вечером в пятницу, 20 августа, на Северном объезде при движении в сторону левого берега снова образовался длинный затор.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», протяженность пробки составляет более девяти километров, а скорость движения от пересечения объезда с улицей Рассветной не превышает пяти километров в час. Водители жалуются на машины, которые пытаются объехать затор по обочине, тем самым только усугубляя ситуацию. ДТП на данном отрезки дороги нет.

В целом дорожная ситуация в городе оценивается на 3 балла из 10.

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В минувшую среду, 18 августа, новосибирцы встали в пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора.

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Северный объездпробказатор на дорогах
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