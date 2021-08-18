Новосибирцы встали в пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора

Вечером в среду, 18 августа, Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Один из заторов образовался на разъезде Иня более трех часов назад, по сообщениям очевидцев.

— Пробка на разъезде Иня из-за сломанных светофоров уже 3 часа, и, похоже, ремонтировать их не планируют. И ГИБДД тоже не приезжает, — пожаловалась сибирячка.

