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Новосибирцы встали в пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора

По сообщениям очевидцев, затор появился больше трех часов назад

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Пробка собралась на съезде с Бердского шоссе в сторону Первомайской улицы

Пробка собралась на съезде с Бердского шоссе в сторону Первомайской улицы

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Вечером в среду, 18 августа, Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Один из заторов образовался на разъезде Иня более трех часов назад, по сообщениям очевидцев.

— Пробка на разъезде Иня из-за сломанных светофоров уже 3 часа, и, похоже, ремонтировать их не планируют. И ГИБДД тоже не приезжает, — пожаловалась сибирячка.

Так сейчас выглядит затор на разъезде Иня

Так сейчас выглядит затор на разъезде Иня

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Согласно сервису 2ГИС, на пересечении Первомайской и Заречной улиц произошло ДТП. В ГИБДД также подтвердили, что в этом районе дороги не работает светофор.

— В Первомайском районе на пересечении улиц Первомайской и Заречной не работает светофор. Информация передана в дорожную службу. Решение о привлечении инспекторов ГИБДД будет приниматься, исходя из оперативной обстановки в городе Новосибирске, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Две аварии на площади Труда произошли во второй половине дня 13 августа. Из-за продолжающейся рядом стройки и размытой дороги автомобили намертво встали в пробке.

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ГИБДДпробкасломался светофор
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