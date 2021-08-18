Новосибирцы встали в пробку на разъезде Иня из-за сломанного светофора

Вечером в среду, 18 августа, Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Один из заторов образовался на разъезде Иня более трех часов назад, по сообщениям очевидцев.
— Пробка на разъезде Иня из-за сломанных светофоров уже 3 часа, и, похоже, ремонтировать их не планируют. И ГИБДД тоже не приезжает, — пожаловалась сибирячка.
Согласно сервису 2ГИС, на пересечении Первомайской и Заречной улиц произошло ДТП. В ГИБДД также подтвердили, что в этом районе дороги не работает светофор.
— В Первомайском районе на пересечении улиц Первомайской и Заречной не работает светофор. Информация передана в дорожную службу. Решение о привлечении инспекторов ГИБДД будет приниматься, исходя из оперативной обстановки в городе Новосибирске, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Две аварии на площади Труда произошли во второй половине дня 13 августа. Из-за продолжающейся рядом стройки и размытой дороги автомобили намертво встали в пробке.