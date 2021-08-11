В Новосибирске пьяный водитель врезался в забор — пострадала женщина

Авария произошла утром 11 августа в Дзержинском районе Новосибирска. Пьяный водитель врезался в забор, а металлическая конструкция отлетела в женщину-пешехода.
— В 10:36 водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Sprinter, двигался по улице Красина с правым поворотом на проспект Дзержинского, не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, которым травмировало пешехода. У водителя установлено алкогольное опьянение, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Женщину с переломом доставили в больницу. На месте продолжает работать экипаж ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
Еще одно ДТП утром произошло в Чулымском районе — там погиб 55-летний мужчина.