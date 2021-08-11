Власти объявили аукцион на ремонт дорог, которые ведут к новому центру волейбола

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт дорог, которые ведут к Региональному центру волейбола в Центральном районе. За работы готовы заплатить 45 750 843 рубля.



По данным сайта госзакупок, на улице Селезнева планируют отремонтировать покрытие на участке в 86 метров, на Журинской — 189 метров, на Журинском спуске — 294 метра, а на въезде на территорию спортивного центра — 70 метров.



— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части для необходимого обеспечения уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах.

