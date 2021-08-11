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Власти объявили аукцион на ремонт дорог, которые ведут к новому центру волейбола

Работы проведут на трех улицах. Рассказываем каких

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Ремонтные работы пройдут в 2021 и 2022 годах

Ремонтные работы пройдут в 2021 и 2022 годах

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В Новосибирске отремонтируют дороги у нового волейбольного центра

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт дорог, которые ведут к Региональному центру волейбола в Центральном районе. За работы готовы заплатить 45 750 843 рубля.

По данным сайта госзакупок, на улице Селезнева планируют отремонтировать покрытие на участке в 86 метров, на Журинской — 189 метров, на Журинском спуске — 294 метра, а на въезде на территорию спортивного центра — 70 метров.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части для необходимого обеспечения уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах.

Подрядчик должен будет подготовить рабочую документацию, восстановить участки земляного полотна, покрытия дороги и тротуаров. Также он отрегулирует люки смотровых колодцев и работу ливневой канализации, нанесет разметку, заменит и установит дорожные знаки и пешеходные ограждения. На тротуарах разместят пандусы.

Электронный аукцион проведут 17 августа. Работы начнутся после заключения контракта и завершатся 15 декабря. В 2022 году второй этап ремонта проведут с 15 марта по 30 июня.

Ранее в Новосибирске заказали ремонт дорог на 320 млн рублей. Его проведут на 10 улицах — НГС публиковал их список.

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госзакупкиремонт дорогцентр волейбола
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