Полицейский автозак выехал на встречку перед закрытым переездом — что грозит сотрудникам

В Новосибирске автозак выехал на встречку перед закрытым переездом
В Новосибирске автозак полиции решил не ждать своей очереди в пробке у переезда и выехал на встречную полосу. Инцидент произошел утром в понедельник,
— Время было 07:57, железнодорожный переезд «Западная площадка», остановка транспорта «Бетонный завод». Они там частенько на встречке стоят, — прислал фото в редакцию недовольный читатель.
В Росгвардии заявили, что этот автомобиль им не принадлежит. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас пытаются установить машину, которая попала на фото, и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Юрист Сергей Егоров объяснил, что выписать штраф за нарушение ПДД в этом случае не получится.
— Сотрудников полиции нельзя привлекать к административной ответственности, — говорит эксперт. — Но их могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Сейчас, возможно, будет инициирована служебная проверка, но наказание может быть и без нее — от замечания до выговора. Если у сотрудника есть уже несколько выговоров, то его могут уволить из органов.
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