Полицейский автозак выехал на встречку перед закрытым переездом — что грозит сотрудникам

В Новосибирске автозак полиции решил не ждать своей очереди в пробке у переезда и выехал на встречную полосу. Инцидент произошел утром в понедельник, 9 августа .



— Время было 07:57, железнодорожный переезд «Западная площадка», остановка транспорта «Бетонный завод». Они там частенько на встречке стоят, — прислал фото в редакцию недовольный читатель.

В Росгвардии заявили, что этот автомобиль им не принадлежит. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас пытаются установить машину, которая попала на фото, и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.